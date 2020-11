Hoy, junto a los familiares, recibimos las almas de nuestros hermanos asesinados…

...eliminación de dos tercios de votos en algunas decisiones del Legislativo, dar la oportunidad de trabajar al presidente electo, Luis Arce , y dejar que al menos... termine de conformar su gabinete. "Ya pasó las elecciones, Luis Arce no solo es presidente del MAS, es el presidente de todos los bolivianos y como...

...electoral en los comicios del 18 de octubre. Desde ese piquete de huelga, pidieron a la presidenta Jeanine Áñez que no entregue el poder a Luis Arce , el...

...oportunidad de trabajar al presidente electo Luis Arce y dejar que al menos termine de conformar su gabinete. "Ya pasó las elecciones, Luis Arce no...

...victoria del binomio de Luis Arce y David Choquehuanca. "He visto a muchos dirigentes, no voy a mencionar nombres, que eran del Movimiento Al... de 1.593.338 votos válidos, 576.567 personas apoyaron al binomio de Luis Arce en ese departamento. FIDES ORURO Fuente: ANF...

www.bbc.com | 8 hours ago

.... Legenda da foto, Evo falou com a BBC Mundo por meio de videoconferência BBC Mundo - O senhor atribui a vitória de Luis Arce à gestão do governo... garantisse eleições. Os companheiros entenderam perfeitamente e vencemos no primeiro turno. Legenda da foto, O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, tomará...

