Huawei vende su marca Honor para asegurar su supervivencia

Hace unos días te mencionamos la posibilidad de que Huawei decida vender la marca Honor. Rumores que se han confirmado en las últimas horas, y el motivo ya lo conocemos: salvar a Honor de las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos.

Tal como Huawei menciona en su comunicado, decidieron vender todos los activos comerciales de Honor. Consideran que es la única estrategia que pueden implementar para sortear la difícil situación que vienen acarreando y asegurar su continuidad.

O tal como mencionan “para garantizar su propia supervivencia” y proteger los intereses de los consumidores y de todos los involucrados en el desarrollo de sus productos.

Una “nueva Honor” independiente

La transacción se realizará con un consorcio de más 30 agentes y distribuidores que crearon una nueva compañía, llamada Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, para concretar la compra. Tal como mencionan en AP, una empresa tecnológica que pertenece al gobierno de Shenzhen forma parte de esta compañía, junto con un grupo minorista de Honor.

En el comunicado se aclara que Huawei ya no tendrá acciones, ni ninguna participación en la “nueva Honor”. Así que será una etapa completamente nueva donde las decisiones ejecutivas, la producción o la gestión comercial ya no estarán guiadas por Huawei.

Pero aún en esta nueva etapa de una Honor independiente, se espera que siga la misma línea que ya ha conquistado a los usuarios, con dispositivos de gama media centrado en los jóvenes. Y por supuesto, este acuerdo no debería afectar sus planes de expansión.

Por el momento, no han dado más detalles sobre la venta, así que no sabemos qué monto habrán manejado para cerrar la transacción, aunque Reuters había mencionado unos 15.200 millones de dólares. Por otro lado, este acuerdo no afectará a la alta gerencia y se mantendrá la mayor parte del personal sin cambio, según un documento que han compartido.

Esta estrategia de venta debería darle a Honor más libertad y flexibilidad para seguir con el desarrollo de sus productos. Por otro lado, habrá que esperar a ver cómo reacciona Estados Unidos y si considera que esta independencia de Honor es válida para librarse de las restricciones impuestas.