Fuente: Gigavisión

El Gerente General del IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior Gary Rodríguez, informó que al mes de septiembre las exportaciones nacionales han caído en $us. 1.925 millones. Las importaciones han disminuido en $us. 2.413 millones lo que da un saldo negativo en la balanza comercial de $us. 141 millones.

Esta sería la sexta gestión consecutiva que tendríamos de un desbalance en el sector externo, aseguró Rodríguez.