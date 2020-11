Impuesto a la riqueza contemplará el patrimonio matrimonial superior a Bs 30 millones

Si la sumatoria del patrimonio en el seno del matrimonio sobrepasa los 30.000.000 de bolivianos, entre la pareja, también deberán pagar el impuesto a la riqueza, señaló el ministro de Economía, Alejandro Montenegro Gómez.

La autoridad de Gobierno, entrevistado en el programa Que No Me Pierda, de la Red televisiva Uno, explicó que inicialmente se había pensado en aplicar un impuesto a la riqueza de manera individual, pero que “obviamente, si se comparte la riqueza por el vínculo matrimonial, también se hará un cálculo. Esperemos que no haya divorcios por eso (ríe)”, dijo.

El impuesto a los 30.000.000 de bolivianos (es decir 4.310.344 dólares) se empezaría a aplicar desde 2021. Montenegro explicó que el tema es trabajado en el Ministerio de Economía y que tras su conclusión el proyecto pasará a manos del gabinete y de este a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Ratificó que calcula que el impositivo alcanzará a 150 personas en el país, sin embargo señaló que se cruzarán datos.