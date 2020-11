«… in Bolivia where they count rural votes last» is not true. Votes arrived on…

«… in Bolivia where they count rural votes last» is not true. Votes arrived online and rural votes were not counted last. This is a good example of how people only remember Bolivia to push their own political agenda. Comparing 🍎🍎 with 🍊🍊. https://t.co/4bOAbEnN0T

Fuente: Tuto Quiroga por Diego Escobari

