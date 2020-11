Industriales hacen una radiografía de la economía boliviana y registran una caída de su PIB en 12,76%

En un resumen de estos diez meses de pandemia (enero-octubre) la Cámara Nacional de Industrias (CNI), hace una radiografía de la economía y de los desafíos que el nuevo Gobierno debe revertir.

Lograr liquidez, tener un comportamiento austero en el gasto público, llegar a un acuerdo con los empresarios y trabajadores para tener una agenda económica consensuada es vital para superar la actual situación que detallamos a continuación.

1. En el primer semestre de 2020 la tasa de crecimiento de la economía boliviana, por impacto de la Covid -19, llegó al -11,11%, cuando a fines de 2019 alcanzó al 2,22%. Esto es una caída de 13,3 puntos porcentuales.

2. Por su parte, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial registró, a junio de 2020, una contracción del -12,76%. En 2019 la industria tuvo una tasa de crecimiento del 3,19%, por lo que hay un descenso de 15,9 puntos porcentuales en seis meses.

3. El déficit en balanza comercial a octubre de 2020 fue de $us 168 millones, cuando en similar periodo de 2019 fue de $us 642 millones. Por impacto de la pandemia del Covid -19, la caída de las importaciones fue mayor al descenso de las exportaciones, lo cual redujo el déficit en balanza comercial.

4. Se advierte un descenso mayor en las importaciones de materias primas e insumos intermedios y bienes de capital industrial en relación a las importaciones de bienes de consumo no duradero (alimentos, bebidas, muebles, fármacos, entre otros.). Las importaciones de bienes de consumo no duradero por vía importación formal y contrabando van restando mercado a la producción con sello ‘Hecho en Bolivia’.

5. La inflación acumulada a octubre de 2020 llegó al 0,72%, inferior a la inflación del 1,92% de octubre de 2019. Para 2020, la estimación de inflación en el Programa Financiero Revisado por el BCB y el Ministerio de Economía alcanza al 1,7%. La contracción de la actividad económica se refleja en el bajo nivel de inflación. Las empresas deben competir vía volumen antes que vía precios en un mercado contraído.

6. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) a octubre de 2020 bajaron a $us 5.578 millones, cuando en septiembre de 2020 estaban en $us 6.356 millones, en un mes las RIN cayeron $us 778 millones. A octubre de 2020 las RIN en divisas alcanzan a $us 2.724 millones. El déficit en balanza comercial y el contexto electoral de octubre, entre otros factores, impulsaron el descenso en las RIN.

7. A octubre de 2020, la cartera de depósitos en el sistema financiero descendió $us 84 millones con respecto de septiembre de 2020. En octubre los depósitos se sitúan en $us 27.910 millones.

8. A octubre de 2020, la cartera de créditos en el sistema financiero aumentó $us 264 millones de dólares. En este mes, el valor de los créditos alcanzó a $us 27.674 millones.

9. El déficit fiscal revisado y proyectado para 2020 por el BCB y el Ministerio de Economía alcanza al -12,1% del PIB, el mayor de las últimas décadas.

10. El desempleo a septiembre de 2020 llegó al 10,03%, cuando a fines de 2019 estaba en 4,8%, lo que indica que hubo un ascenso de 5,2 puntos porcentuales. La contracción de la actividad económica se expresó en un fuerte ascenso del desempleo hasta julio de 2020 y luego se registra un ligero descenso a septiembre.