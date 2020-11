Infanticidio en Cochabamba: bebé de un año fue asesinado por su madre en Vinto

Niño es hallado sin vida y su madre es detenida como presunta autora

La víctima, de un año y cuatro meses, fue encontrado envuelto en un aguayo en Vinto. La progenitora dijo que era maltratada por su pareja y que eso la llevó a cometer el crimen.

Investigadores realizan el levantamiento legal del cadáver del niño en Vinto. Agencia en Línea Bolivia

Un niño, de un año y cuatro meses, fue encontrado sin vida la tarde de este martes enterrado y envuelto en un aguayo cerca de un río de la comunidad de Combuyo, en el municipio de Vinto. La madre de la víctima, de 21 años, fue arrestada tras el levantamiento legal del cadáver como la presunta autora del crimen.

La mujer se contradijo en sus declaraciones. Dio varias versiones como que una caída y diarrea aguda provocó la muerte de su hijo menor. Sin embargo, el niño habría sido asfixiado o estrangulado, pero esa hipótesis se confirmará o descartará en las próximas horas. En tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se realice la autopsia que revelará la causa y data de muerte. Según la principal sospechosa, el menor murió el viernes.

Hernán Cueto, funcionario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Vinto, informó que la presunta autora del infanticidio dio versiones distintas de lo ocurrido e incluso pretendió escaparse. Sin embargo, le pidieron que señalara el lugar donde enterró a su niño y tuvo que conducirlos hasta ese espacio.

Los investigadores realizaron el levantamiento del cadáver y la mujer fue enmanillada con fines investigativos.

“Tenía problemas con mi esposo, mucho peleábamos y me ultrajaba por eso lo he hecho. Yo sola lo he traído (el cuerpo del niño)”, admitió la progenitora ante los medios de comunicación que estuvieron durante el levantamiento del cadáver.

El lugar donde encontraron el cuerpo del menor de edad es considerado un segundo escenario puesto que probablemente haya un primero que sería el ambiente donde el niño fue asesinado por su madre. El caso se está investigando como infanticidio y se prevé que las autoridades brinden mayor información sobre el hecho en las próximas horas.

La detenida es madre de otros dos niños más, de 3 y 5 años. El padre, tras conocer el hecho, se hizo presente anoche a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo, donde pidió justicia por la muerte de su hijo e indicó que su pareja desapareció desde el viernes en horas de la mañana y que la estuvo buscando.

El Ministerio Público registró 46 infanticidios a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 4 de noviembre de este año. Detalló que 15 casos se atendieron en La Paz, 8 en Cochabamba, 8 en Santa Cruz, 8 en Oruro y 5 en Potosí. Además, Beni y Chuquisaca reportaron a un hecho cada uno.

En Cochabamba la cifra estaría en ascenso. La muerte de la niña Jhoani Abigail, de cinco años, encontrada sin vida el sábado en el río “La J” de la comunidad de Senda III en Chimoré se investiga como presunto caso de infanticidio. El último hecho sería del menor hallado muerto ayer en Vinto y que presuntamente fue asfixiado por su madre.