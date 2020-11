Infanticidio en Cochabamba: la madre de Jhoan implica a otro más en el crimen

Jhoan, de un año y cuatro meses, fue encontrado sin vida envuelto en un aguayo a orillas del río Khora I en Vinto (Cochabamba), la tarde del martes. El cadáver fue cubierto con piedras con el propósito de que no lo encontraran, pero fue Maribel A.M., la madre de 21 años, quien dirigió a los investigadores al lugar declarándose autora del infanticidio. Sin embargo, este miércoles cambió de versión y dijo que otra persona, con quien ella mantendría una relación sentimental, le quitó la vida al niño.

La mujer entró en contradicciones desde que comenzó el proceso investigativo. Maribel se presentó a dependencias del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y denunció a su concubino por violencia doméstica, pero al ser interrogada reconoció que su hijo menor falleció en circunstancias extrañas y decía que el niño murió a causa de una diarrea aguda. Su pareja, padre de Jhoan y de otros dos niños más (de 3 y 5 años), dijo que encontró a su concubina en la casa de su vecino en el barrio Entre Ríos de la zona Carmen los Andes, al promediar las 08:00 del martes.

Le preguntó por el niño menor para ir a recogerlo, pero ella se negaba a darle información. Finalmente, le dijo que el pequeño estaba muerto y que lo había enterrado en un río. “Pido justicia por mi hijito, cómo me lo va a hacer así, aunque debía dejármelo”, manifestó el progenitor, quien había reportado días antes que su cónyuge, con quien convivió por unos cinco años, abandonó su hogar la madrugada del viernes.

Los funcionarios municipales, ante las contradicciones de la mujer, convocaron a los efectivos policiales para continuar con las investigaciones. Maribel los llevó hasta el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo del menor de edad, distante a unos cinco minutos de la vivienda de la familia en movilidad, y se declaró culpable del crimen.

“Tenía problemas con mi esposo, mucho peleábamos y me ultrajaba por eso lo he hecho. Yo sola lo he traído (el cuerpo del niño)”, dijo la joven madre ante los medios de comunicación que presenciaron el levantamiento legal del cadáver.

Sin embargo, Maribel cambió su versión este miércoles e implicó a un hombre en el hecho, pero no se trata de su concubino. “La madre del menor tuvo contradicciones en su declaración. Al principio mencionó que ella le quitó la vida a su hijo, pero ahora dice que otra persona lo estranguló. Estaría refiriéndose presuntamente a una pareja sentimental que ella tiene y estamos realizando la búsqueda de esa persona y ya se dispuso su orden de aprehensión”, informó el fiscal de materia Javier Morales.

CAUSAS DEL DECESO

La Fiscalía de Cochabamba informó este miércoles que la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) al cuerpo del niño, de un año y cuatro meses, reveló que la causa de muerte es asfixia por estrangulamiento a lazo. La data del deceso es de tres a cinco días antes de la intervención policial, que fue realizada el martes.

Maribel dijo que su hijo murió el viernes, el mismo día que ella abandonó la vivienda que compartía con su concubino.

En tanto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Quillacollo, Fabio Vargas, manifestó que están realizando los actuados necesarios a fin de esclarecer el crimen. Acotó que el niño tenía un golpe en la cabeza que habría recibido antes de su muerte tomando en cuenta que la causa del deceso ya fue establecida por el IDIF.

Asimismo, el vocero de la FELCC de Cochabamba, Alexander Vargas, informó que se toman entrevistas y se analizará las radiobases para determinar con quiénes tuvo contacto la progenitora en los últimos días.

DATOS

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida e Integridad Personal registró 48 infanticidios a nivel nacional, entre el 1 de enero y el 11 de noviembre. Detalló que 15 casos se atendieron en La Paz, 10 en Cochabamba, 8 en Santa Cruz, 8 en Oruro, 5 en Potosí, 1 en Beni y 1 en Chuquisaca.