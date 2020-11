Informe revela que solo el 10% de municipios tienen oficinas del IDIF

Fuente: Página Siete

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reveló que solo en el 10% de los municipios del país, 34 de 339, poseen oficinas del Instituto de Investigación Forense (Idif), según datos del informe defensorial sobre la situación de los institutos de investigación forenses en Bolivia. El documento fue presentado esta mañana ante los medios de comunicación.

“Preocupa a la Defensoría del Pueblo la situación que deben atravesar las víctimas al tener Idif solamente en un 10% de los municipios a nivel nacional. Es decir, el resto del 90% tiene que hacer grandes traslados para poder acceder a una prueba forense, eso definitivamente es una clara causal de lo que significa poder acceder a la justicia dentro de nuestro país”, aseguró la autoridad. En Bolivia hay 339 municipios y solo el 10%, 34 municipalidades, poseen esta instancia de investigación penal.

Acotó que las falencias fueron ya notadas en 2013, pero a la fecha no han sido subsanadas en su totalidad. “Estas observaciones ya vertidas en un informe que la misma defensoría a presentado en 2013 no han cambiado. Las recomendaciones defensoriales emitidas respecto a deficiente cantidad de personal, carencia de infraestructura en laboratorios y la falta de recursos materiales, desde 2013, no han sido suficientemente atendidas y en la actualidad todavía persisten estas observaciones”, sostuvo Cruz.

Una vez concluida la presentación, puntualizó que este informe fue obstaculizado por autoridades del entorno. “Este informe recibió una serie de obstáculos por parte del Fiscal General (Juan Lanchipa) y de los directores de los institutos forenses, tanto nacional como departamental”.