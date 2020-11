Instan a Milton Barón y Sergio Choque a firmar la ley de Elapas

Senadores de CC dicen que están perjudicando la promulgación; desde la bancada del MAS anuncian que este lunes analizarán el tema





La ley de condonación de la deuda de Elapas continúa en la Asamblea Legislativa.



Archivo

La falta de la firma de dos exlegisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Milton Barón y Sergio Choque, impide que la Ley de condonación de la deuda de Elapas se promulgue, según Comunidad Ciudadana (CC), que advierte que el trámite pueda quedar en fojas cero. Desde el MAS, en Chuquisaca, anuncian un análisis de esta situación.

La senadora Silvia Salame (CC) recordó que la ley que libraría a la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) de pagar su millonaria deuda, ya perdonada por la Cooperación alemana, fue aprobada tanto en la Cámara Alta como Baja y lo único que correspondía era enviarla al Ejecutivo para su promulgación.

Sin embargo, ahora falta las rúbricas del exsenador chuquisaqueño Barón, que entonces presidía la Cámara de Senadores, y la del expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.

“Estos señores seguramente pensaron que iba a ganar (Carlos) Mesa y no firmaron la ley porque no se sabe en realidad por qué razón no firmaron. Yo tengo la ley en limpio, en papel oficial, pero sin la firma de los dos”, declaró Salame a CORREO DEL SUR.

Con tal motivo, la parlamentaria dijo que envió una nota al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, para que convoque a ambos exlegisladores y expliquen por qué no firmaron.

“Si bien ellos han dejado de ser (parlamentarios), este es un acto que corresponde a su gestión y ellos tienen que sanear esa ley y firmarla”, exhortó Salame.

JUICIO Y REUNIÓN

Advirtió que si eso no sucede, tendrían que volver a tratar la ley desde el principio y, paralelamente, iniciarles un juicio a Barón y a Choque por incumplimiento de deberes.

Salame anunció que en la reunión de la Brigada Parlamentaria prevista para hoy, lunes, tiene pensado buscar a sus colegas del MAS Trinidad Rocha y Roberto Padilla para iniciar una gestión conjunta, ya que se trata de un beneficio para toda la ciudadanía.

En una entrevista previa en Correo del Sur Radio FM 90.1, el senador Santiago Ticona (CC) aseguró que existe un compromiso de los colaboradores del vicepresidente Choquehuanca para encontrar soluciones a este problema. Él advirtió con iniciar acciones judiciales e incluso asumir medidas de presión.

“Si tienen otra documentación, sería bueno que lo demuestren o, de lo contrario, se ha cometido una falta o solamente lo han hecho por temas de carácter electoral. Espero que no sea así”, aseveró Ticona.

EL MAS LO ANALIZARÁ HOY

Por su parte, el senador chuquisaqueño Roberto Padilla (MAS) declaró anoche a este periódico que hoy, en su bancada, tienen previsto analizar el tema.

“Como MAS estamos preocupados sobre la aprobación de la condonación (de la deuda de Elepas) y estamos analizando, y vamos a priorizar para beneficio de la población”, agregó al indicar que también buscarán mayor información al respecto.

Este diario intentó contactar a Barón y a Choque, sin éxito. Sin embargo el jueves, en contacto con la radio de CORREO DEL SUR, el exsenador chuquisaqueño aseguró haber puesto su rúbrica en la norma antes de que concluya su gestión.

“Nadie se opuso (…), ningún parlamentario ni del oficialismo ni de la oposición fue contrario a la ley”, manifestó al adelantar que realizará consultas para conocer las razones por las que la norma no salió de la Asamblea.

Agilizan reunión con la Asamblea

En busca de agilizar los trámites para la promulgación de la ley que condona la deuda de Elapas, representantes de la Alcaldía y el Concejo Municipal se reunirán este lunes, en La Paz, con el vicepresidente David Choquehuanca.

A la cita asistirán los titulares de ambas instituciones, Rosario López y Omar Montalvo, según lo determinó el sábado el pleno del ente deliberante local en una sesión de emergencia.

“Creo que si perdemos la oportunidad de esta audiencia, nos vamos a perjudicar justo en el momento en que debemos impulsar el tratamiento en definitiva de la Ley de Elapas”, recalcó Montalvo, citado en una nota de prensa.

El concejal Antonio Jesús asumirá la Alcaldía de manera interina.