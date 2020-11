Intensa lluvia provoca el desborde de la quebrada de El Monte de Tarija

Fuente: Unitel, La Voz de Tarija

La mañana de este lunes la ciudad de Tarija vivió una intensa lluvia con tormenta desde las 06.00, y a causa del tiempo que presenta ha ocasionado algunos problemas como cortes de luz en barrios alejados y en el centro de la ciudad. Así mismo provocó el desborde de la quebrada El Monte y el desborde del Baden del barrio Juan XXIII, lugar donde a consecuencia de la intensa lluvia los vecinos se encuentran preocupados debido a que trajo deshechos de diferentes lugares y además porque está por ingresar a sus hogares.

En esa razón, algunas brigadas y unidades de bomberos se hicieron presente en diferentes zonas de la ciudad de Tarija para socorrer a los vecinos, así mismo se informa a la población que ante cualquier dificultad que puedan tener comunicarse a la línea gratuita de la Unidad de Bomberos de la Policía, es el 800 140 300.

“Quería cruzar al otro lado, pero me encontré con esta situación que hace mucho tiempo no se hacía presente en la zona, me sorprendió bastante e imagino que las movilidades van a tener que buscar otra ruta para continuar con sus actividades, porque es peligroso”. Ha mencionado un transeúnte que estaba por la zona.

En razón, los ciudadanos se encuentran consternado y esperan que las autoridades puedan socorrer a los lugares mas afectados.

Alcaldía de Tarija despliega personal tras registrarse inundaciones en calles de la ciudad

La Voz de Tarija

El Gobierno Municipal de Cercado se encuentra desplegado en diferentes puntos de la ciudad tras registrarse anegamientos por la fuerte lluvia que se vive en Tarija, en algunos puntos se tiene el desborde de quebradas y ríos por lo que se pide a la población precaución, según ha informado el jefe de la unidad de Gestión de Riesgos, Boris Fernández.

«Estamos atendiendo estas situaciones de emergencia lamentablemente la quebrada del Monte se ha desbordado, igual en el hospital Obrero para ambos márgenes derecha e izquierda lo que está ocasionando el anegamiento de algunos sectores, igual vamos a atender el hospital y vamos a desplegar gente pues se está anegando la pare izquierda, todo lo que es Palmarcito y anexos».

En este sentido, se encuentran recibiendo reportes de diferentes barrios de la ciudad pues muchas de las calles se anegaron y el agua entra a las viviendas.

«Esperamos que la situación no pase a mayores, además tenemos igual otras situaciones de emergencia en el barrio Juan Pablo II, igual se están anegando viviendas a estas emergencias si es que necesitamos mayor capacidad, el Gobierno Municipal a través de Obras Públicas están desplegando personal», ha señalado.

Por su parte, ha asegurado que tienen la cantidad de personal necesario para atender la emergencia, pero ha pedido que las personas no se arriesguen intentado cruzar las quebradas.

«Nosotros tenemos 50 efectivos que están en alerta, esperamos que sea suficiente, esperemos que estos desbordes no pongan en peligro la seguridad de las personas pero en función a esta capacidad logística, vamos a ir requiriendo más personal pero se harán los requerimientos a la Policía o Bomberos».