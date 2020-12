Iván Arias propone crear una “La Paz en Paz” si logra ganar las elecciones subnacionales

“Todos los sectores deben ponerse de acuerdo para atraer inversiones y generen condiciones para desarrollar una ciudad moderna”, señaló

El candidato a la Alcaldía de La Paz, Iván Arias, explicó su propuesta sobre la creación de una “La Paz en Paz, para el progreso y desarrollo”. Mencionó que la propuesta será viable solo cuando todos los sectores se pongan de acuerdo para hacer de La Paz una ciudad moderna.

“Todos los sectores deben ponerse de acuerdo para atraer inversiones y generen condiciones para desarrollar una ciudad moderna”, señaló Arias en una nota de prensa.

Según una nota de prensa, Arias señaló que lo que busca es que La Paz sea una ciudad en la que la gente tenga deseos de quedarse, de trabajar, donde los paceños y las paceñas sientan orgullo de su ciudad.

“Me gusta escuchar a la gente, porque me permite pisar tierra y no lo digo hoy que soy candidato, todos saben que esa es mi forma ser. Quiero ser un Alcalde que sume voluntades y multiplique oportunidades. No quiero restar ni quiero dividir, quiero ser el alcalde del dialogo, de la concertación, de la unión”, sostuvo Arias en declaraciones a medios de comunicación.

El exministro de Obras Públicas señaló que uno de los temas que más le interesan es el servicio de internet que tiene la ciudad de La Paz.

“No puede ser que la sede de gobierno de Bolivia no tenga un Internet respetable, que tengamos que estar buscando señal levantando la mano como si fuéramos la Estatua de la Libertad”, dijo según la nota de prensa.

Iván Arias o el “Negro”, como lo conocen, lanzó su candidatura el 17 de noviembre y afirmó que irá con la con la sigla de Rafael Quispe, “Somos Pueblo”.

El Tribunal Supremo Electoral lanzó, el 10 de noviembre, la convocatoria para las elecciones subnacionales que se llevarán a cabo el próximo mes de marzo de 2021.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó el lunes, 30 de noviembre, por unanimidad el informe del Proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2021.