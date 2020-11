Joe Biden: «Cuando finalice el conteo de votos seremos los ganadores, nadie nos va a quitar nuestra democracia»

El candidato presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos brindó un discurso tras la polémica posición del mandatario Donald Trump sobre los resultados de las elecciones

El aspirante demócrata la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este miércoles que nadie arrebatará la democracia a los estadounidenses, en referencia al presidente Donald Trump, que esta pasada madrugada se declaró ganador de las elecciones a pesar de que no se han contado todos los votos, y quien este miércoles lanzó una serie de demandas judiciales para intentar frenar el conteo en estados clave.

“Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca”, dijo Biden en una intervención desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware, donde aceptó en agosto la nominación demócrata a la Casa Blanca. “No estoy aquí para declarar que ganamos, pero sí para informar qué cuando finalice el conteo de votos, seremos los ganadores”, afirmó.

El ex vicepresidente aventaja a Trump por 248 delegados a 214 en el Colegio Electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

“Ayer probamos una vez más que la democracia es el corazón de esta nación, como lo ha sido por más de dos siglos. Aún durante una pandemia, votó más gente que en cualquier otra elección de la historia”, afirmó Biden en un acto junto a la candidata vicepresidencial demócrata Kamala Harris.

Y agregó: “Más de 150 millones de personas emitieron sus votos. Si tuvimos alguna duda, no la deberíamos tener más. El gobierno de y para la gente está muy vivo en los Estados Unidos. Aquí, manda la gente. El poder no le puede ser quitado, fluye desde la gente. Es su voluntad la que determina quién será el presidente”.

El también ex vicepresidente destacó que “está claro que los demócratas han ganado suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales para ganar la Presidencia” de Estados Unidos.

“Nadie nos va a quitar nuestra democracia. Ni ahora ni nunca. Estados Unidos ha avanzado demasiado, luchado demasiadas batallas y soportado demasiado para dejar que eso pase. No nos van a amedrentar y no nos vamos a rendir. Mis amigos, tengo la confianza de que vamos a emerger victoriosos. No será mi victoria o nuestra victoria, sino la victoria del pueblo estadounidense, la democracia, Estados Unidos. No habrá estados azules o rojos cuando ganemos. Solo los Estados Unidos de América”, afirmó Biden.

El candidato demócrata también pidió unidad en el país, antes de poner el foco en la “ansiedad” y la “división” que experimentan muchos estadounidenses. A su juicio, los ciudadanos “tienen que parar de tratar a sus oponentes como enemigos”.

“No somos enemigos. Lo que nos hace estadounidenses es mucho más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar”, reiteró Biden, asegurando que “gobernará como el presidente” de todos los ciudadanos de EEUU.

Hasta el momento, Biden ha logrado recabar 248 delegados de los 270 que se necesitan para ganar la Presidencia, por lo que roza la victoria. El actual mandatario estadounidense, Donald Trump, que ha denunciado un “fraude” en las elecciones, ha obtenido 214 hasta ahora. Aún quedan varios estados clave por comunicar los resultados de los comicios: Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Nevada.