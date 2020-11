Joe Biden, en su primer discurso como presidente electo de EEUU: «La gente de esta nación ha hablado y nos otorgó una victoria clara con la mayor cantidad de votos jamás alcanzada en una elección»

El exvicepresidente habló desde Wilmington, Delaware, ante cientos de seguidores luego de ser declarado ganador de las elecciones frente al mandatario Donald Trump. “La democracia es tan fuerte como nuestra capacidad de luchar por ella”, añadió la vicepresidente electa Kamala Harris

Joe Biden en su mitin electoral en Wilmington, Delaware, este 7 de noviembre de 2020 (Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

El presidente electo de EEUU, Joe Biden, brindó este sábado por la noche su primer discurso tras la victoria en las urnas frente al mandatario republicano Donald Turmp. “La gente de esta nación ha hablado y nos otorgó una victoria clara con la mayor cantidad de votos jamás alcanzada en una elección, 74 millones de votos”, afirmó.

“Busqué la Presidencia para restaurar el alma de América, para reconstruir la columna vertebral de esta nación -la clase media-, y para hacer que EEUU sea respetado en todo el mundo de nuevo”, señaló el líder demócrata desde un escenario en Wilmington, la ciudad de Delaware donde reside. Y agregó: “Para progresar, debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Son estadounidenses. Hagamos que esta sombría era de demonización en EEUU empiece a terminar aquí y ahora. Soy un demócrata orgulloso, pero gobernaré como presidente estadounidense para todos”.

Kamala Harris fue la primera en tomar la palabra en el acto de este sábado en Wilmington REUTERS/Jim Bourg

“La democracia no es un estado, sino un acto. La democracia es tan fuerte como nuestra capacidad de luchar por ella”, declaró la vicepresidente electa Kamala Harris, la primera en tomar la palabra en este acto en Wilmington. “Proteger la democracia necesita sacrificio, pero hay alegría en eso porque nosotros tenemos el poder de construir nuestro futuro. Con su voto han elegido la unidad, la decencia y la verdad”, remarcó.

La elección de Joe Biden a la Casa Blanca marca “un nuevo día para Estados Unidos”, dijo Harris en su discurso de victoria. “Cuando se sometió a votación nuestra democracia en esta elección, con el alma de Estados Unidos en juego mientras el mundo miraba, se abrió un nuevo día para Estados Unidos”, afirmó.

“Recuerdo a mi madre y a las generaciones de mujeres negras, asiáticas, latinas, indígenas y las mujeres que pelearon a lo largo de la historia de nuestro país y pavimentarin el camino para llegar a esta noche. Seré la primera mujer en mi cargo, pero no la última”, concluyó.

U.S. vice presidential nominee Kamala Harris waves as she arrives on stage for hers and Democratic 2020 U.S. presidential nominee Joe Biden election rally, after news media announced that Biden has won the 2020 U.S. presidential election, in Wilmington, Delaware, U.S., November 7, 2020. REUTERS/Jim Bourg

Varios cientos de personas se concentraron este sábado a los pies del escenario donde el presidente electo de EEUU, Joe Biden, brindó su discurso de victoria en Wilmington, la ciudad de Delaware donde reside. Durante su mensaje estuvo acompañado por su esposa Jill Biden, la vicepresidenta electa Kamala Harris y por Doug Emhoff, cónyuge de la senadora.

Muchos seguidores llegaron al aparcamiento del Chase Center, en Wilmington, donde Biden se dirigió por fin a unos simpatizantes que ya se habían acercado allí varias noches con la esperanza de escuchar el discurso en el que reconocería su victoria y marcaría el inicio del fin de la Presidencia del republicano Donald Trump

Este tipo de concentración se puso de moda en la campaña demócrata para mantener la distancia social durante la pandemia. Los organizadores colocaron dos grandes pantallas para el que sería el discurso más esperado desde que cerraron los colegios electorales la noche de martes.

Biden, un político tradicional que lleva persiguiendo la Presidencia desde la década de 1980, finalmente verá su sueño cumplido en enero, tras superar este sábado la barrera de los 270 delegados en el Colegio Electoral.

Fuente: infobae.com