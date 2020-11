José Luis Durán sigue al mando del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz

Fuente: El Mundo

La pandemia no nos ha quitado las ganas de seguir trabajando por nuestro gremio y cumplir los nuevos objetivos que nos trazamos”, dijo el arquitecto José Luis Durán luego de tomar juramento como presidente del Directorio del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz para la gestión 2020 – 2022.

La posesión del Directorio se realizó la noche del viernes 13 de noviembre en un acto especial e inédito transmitido por las redes sociales de la institución, además de Megavisión HD.

“Hace dos años, cuando empezábamos nuestra primera gestión, no hubiésemos imaginado jamás hacer este acto tan importante de manera virtual, pero las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia nos hicieron adecuarnos a la situación… Creemos haber remado sin descanso para llegar a esta orilla, pero también tenemos la sensación de que nos han quedado tareas pendientes…”, dijo Durán al iniciar su discurso en presencia física de los 14 miembros de su Directorio y los 6 representantes del Tribunal de Ética Profesional que también fue posesionado.

Durán se refirió al trabajo consumado en su primer período al mando de la institución recalcando la solvencia, eficiencia y seriedad en cuanto a lo económico y administrativo, “un Colegio referencial y participativo en cuanto al relacionamiento académico e interinstitucional y consultivo en cuanto a la interacción con las entidades departamentales y municipales en franca defensa y cuidado de los espacios públicos para tener una urbe amigable y respetuosa del medio ambiente”.

“Me declaro militante de la defensa de los derechos que nos asisten como gremio sintetizando esta obligación con la frase Arquitectura es atribución de arquitecto”, aseveró el presidente.

Destacó que el trabajo mancomunado con las distintas comisiones del Directorio que lo acompañó durante el 2018 – 2020 y, que lo acompañará en los próximos dos años, además del aportante científico de las Sociedades que aglutina el Colegio posicionan a esa institución como una de las más importantes e influyentes en la sociedad.

Resaltó también que existen tareas y espacios logrados que continuarán ejecutando, como la participación activa en las comisiones de la Región Metropolitana, del Código de Urbanismo y Obras, del Centro Histórico. “Espacios que nos permiten aportar y contribuir desde nuestro rol de especialistas en relación a las autoridades en sus distintos niveles”.

Casi al finalizar el acto, el presidente del ente colegiado agradeció la oportunidad de poder seguir al mando de la institución y prometió seguir trabajando con ahínco y consecuencia por el gremio.

EL DIRECTORIO 2020-2022

• PRESIDENTE: Arq. José Luis Durán Saucedo

• 1er VICEPRESIDENTE: Arq. José Ernesto Cuéllar Tarradelles

• 2do VICEPRESIDENTE: Arq. Ernesto César Urzagasti Saldías

• 3er VICEPRESIDENTE: Arq. Rubén Darío Urey Rios

• SECRETARIA GENERAL: Arq. Maribell Verde Ramo Olmos

• SECRETARIA DE FINANZAS: Arq. Ronald Daga Mansilla

• 1er VOCAL: Arq. Carlos Alberto Morales Moreno

• 2do VOCAL: Arq. Rosario Schrupp Terrazas

• 3er VOCAL: Arq. Maria Claudia Canedo Velasco

• 4to VOCAL: Arq. Percy Reyes Martínez

• 5to VOCAL: Arq. María Alejandra Castedo Suárez

• 6to VOCAL: Arq. Jimmy César Toledo Castro

• 1er VOCAL SUPLENTE: Arq. Víctor Daniel Coimbra Chávez

• 2do VOCAL SUPLENTE: Arq. Percy Vargas Britez

• 3er VOCAL SUPLENTE: Arq. Julio Guillaux Chávez

TRIBUNAL DE HONOR Y ETICA PROFESIONAL

• PRESIDENTE Arq. Rim Safar Sakkal

• VICEPRESIDENTE Arq. María Dolores Chávez Bolívar

• SECRETARIO GENERAL Arq. Roberto Antonio Moreno Sanjinez

• VOCAL Arq. Dagner Roger Mogrovejo Costas

• VOCAL Arq. Euler Montaño Ocampo

• VOCAL Arq. María Gabriela Antelo Paz

Directorio posesionado gestión 2020- 2022

Discurso de posesión – Arq

José Luis Durán Saucedo

Primero saludar a los presentes, miembros electos del directorio y del tribunal de ética profesional del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, saludar y agradecer también a través de la transmisión que en este momento nos conecta con los arquitectos colegiados que nos han honrado con su apoyo, familiares, público y amigos todos….

Ni en nuestra imaginación más remota, hubiésemos pensado hace dos años el estar hoy aquí hablando con ustedes en el marco de un acto tan significativo como es la posesión del Directorio de nuestro colegio, a través de una transmisión a distancia, dadas las condiciones y responsabilidad sanitaria que nos han impuesto los tiempos actuales.

Sin embargo puedo decir que nos embarga un sentimiento especial porque por un lado creemos haber remado sin descanso para llegar hasta esta orilla, y por otro lado la sensación de que nos han quedado tareas pendientes, y que aún falta un trecho para arribar a buen puerto.

Me toca dirigirme a ustedes tras haberme sido elegido a través de un mandato gremial para seguir por dos años más al frente de nuestro prestigioso y querido Colegio de Arquitectos, y lo hago tambien en representación de los colegas que me acompañan en el directorio.

Tengo que referirme con mucha alegría y satisfacción del trabajo consumado en este primer periodo que culmina hoy, retratando sin modestia alguna, una institución que dejamos descansando en sólidos cimientos en honor a nuestra profesión, Solvente, eficiente y seria en cuanto a lo económico y administrativo; referencial y participativa en cuanto al relacionamiento académico e interinstitucional, aportativa y consultiva en cuanto a la interacción con las entidades de gobernanza departamental y municipal, en franca defensa y cuidado de los espacios publicos, para tener una urbe amigable y respetuosa con el medio ambiente .

Me declaro militante en la defensa de los derechos que nos asisten como gremio, sintetizando esta obligación con la frase arquitectura atribucion de arquitectos.

Ese trabajo mancomunado junto a las diversas comisiones del directorio que me acompañó y que me acompañara, así como también con el importante aporte científico de las diversas sociedades que aglutina nuestro colegio, aportes que quedan visibles tanto al gremio de los arquitectos, como a la sociedad en su conjunto, posicionando a nuestro colegio como una de las instituciones más importantes en nuestro medio, y porque no decirlo…… como el colegio más influyente, fuerte y destacado a nivel nacional.

En segundo lugar, quiero referirme a lo que pretendemos consumar en este segundo mandato que acabamos de recibir en esta reciente justa electoral, y es que frente al especial y anodino año de 2020 por las condiciones extremas que nos impuso la pandemia del COVID, es que nos quedamos con varias metas institucionales en el tintero, que son las que nos motivan a proseguir con nuestra labor a favor del gremio de los arquitectos y también a favor de nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Estas metas siguen teniendo como principales protagonistas y beneficiados a nuestros colegas arquitectos, por quienes hemos y estamos buscado constantes mejoras en las coberturas contra accidentes, de salud, seguros médicos y sepelios mortuorios.

Así también una amplia oferta permanente de capacitación académica formativa, asesoramientos legales y normativos, como también de alternativas de práctica deportiva y recreación social.

Hay algunos altos anhelos, por citar algunos, como consolidar en corto plazo la esperada SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTA CRUZ, para el solaz descanso de los colegas y sus familias.

Empujar, promover y participar activamente en la consolidación del área metropolitana de la Gran Santa Cruz, dando un futuro mejor a esta nuestra ciudad, nuestro terruño que a toda velocidad se va convirtiendo en la mas poblada e importante del país.

Con mucho orgullo debo relievar nuestra Bienal de Arquitectura, que sin duda se consolido como parte del selecto circuito de Bienales Internacionales del Continente, sin ninguna duda nuestra Bienal ingreso con paso de parada al concierto internacional al haberse convertido en la primera en llevarse a cabo en todo el mundo en forma virtual, abriendo un camino real y practico como respuesta al flagelo mundial de la pandemia del COVID 19.

Estos anhelos los venimos trabajando con mucha dedicación y convicción, y si bien la paralización mundial que significó la pandemia en este 2020, no nos ha quitado de la vista el camino para concretar estos desafíos que tenemos aún pendientes.

Existen también otras tareas y espacios logrados no menos importantes, que proyectamos continuar sin descanso, tales como los trabajos permanentes en las comisiones de la región metropolitana, del código de urbanismo y obras, o del centro histórico de la ciudad. Espacios que nos permiten aportar y construir desde nuestro rol de entidad especialista en relación a las autoridades de gobernanza del estado en sus distintos niveles.

Por estas razones….. les agradezco profundamente a todos nuestros colegas arquitectos, por la oportunidad que han otorgado a este equipo de trabajo de poder seguir al mando de nuestra institución profesional.

Prometo que el ahínco y la consecuencia de nuestros actos seguirán siendo consonantes con los pasos que dimos en nuestra primera gestión, estén seguros que los frutos se comenzaran a ver muy pronto.

Por coincidencia este es un día significativo para nuestro gremio, se recuerda el día del arquitecto Boliviano, en honor a la fecha de promulgación de la ley 1373 del Ejercicio profesional del Arquitecto, allá por el día 13 de Noviembre de 1992. Es entonces un doble significado comenzar una nueva gestión institucional en el marco de un día tan significativo para todos los arquitectos de Bolivia.

Quiero agradecer especialmente a mi familia, que comprende y tolera el tiempo que le quito para cumplir con esta labor gremial, al directorio que me acompaña incondicionalmente, al personal administrativo del Colegio por su militancia y labor del día a día, y al Altisimo por sobre todo, por regalarme salud y vida para proseguir con esta noble faena.

Finalmente ratificar nuestro compromiso, tanto en lo personal, como a nombre del gremio de los arquitectos, de seguir con el sendero de servicio a la comunidad y del arquitecto colegiado. De la mano y con los favores del Gran Arquitecto del Universo podremos coronar y superar este tiempo tan adverso y estar aquí, en este mismo sitio dentro de dos años, haciendo el balance y entrega del mando a quienes nos sucedan en esta noble tarea que hoy desempeñamos.

Muchas Gracias.

Arq. José Luis Duran Saucedo

Presidente del CASCZ