Justin Bieber criticó a los Grammy por entrar en la categoría “pop”

El intérprete canadiense, Justin Bieber exige que los miembros de la Academia de la Grabación dejen de llamarlo “estrella del pop”.

El cantautor nacido en Londres, Ontario, en Canadá, obtuvo nominaciones al Grammy por Mejor álbum vocal pop, Mejor interpretación pop en solitario, Mejor interpretación de dúo / grupo pop y Mejor interpretación de dúo / grupo de música country; pero utilizó Instagram para expresar su insatisfacción con que su música sea categorizado como “música pop”.

“Me propuse hacer un álbum de R&B. Changes fue y es un álbum de R&B. No está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo cual es muy extraño para mí”, escribió.

Con otros artistas de alto perfil, incluidos Bob Dylan y el compañero canadiense de Bieber, The Weeknd, rechazados por completo; Bieber, de 26 años, agradeció cuidadosamente a la academia, pero se mantuvo firme en que la voz y las influencias del hip-hop significaban que Changes era “sin lugar a dudas un álbum de R&B”.

“Para ser claro, me encanta la música pop; pero simplemente no fue lo que me propuse hacer esta vez. Mi gratitud por sentirme respetado por mi trabajo permanece y me siento honrado de ser nominado de cualquier manera”. Continuó diciendo: “Que esto no se ponga en esa categoría se siente extraño”.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

En otra parte, The Weeknd calificó a los Grammy de “corruptos” por desairar su éxito crítico y comercial After Hours, y tuiteó: “Me deben a mí, a mis fanáticos y a la industria la transparencia”.

Mientras que, Beyoncé lidera el campo de nominados con nueve nominaciones, seguido de Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Ricch con seis cada uno.

Los Grammy, la noche más importante de la industria musical, serán presentados por Trevor Noah y se entregarán en Los Ángeles el 31 de enero.