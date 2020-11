La emotiva despedida de Roca de Oriente, se va al Marbella FC de España

Entre abrazos y buenos deseos, el delantero Ferddy Roca se despidió de Oriente Petrolero, ya que este lunes emprende viaje a España, país en el que militará en el Marbella FC de la ciudad del mismo nombre. Se va en condición de préstamo por una temporada.

Roca se entrenó, como es habitual, en San Antonio y después abandonó las instalaciones recibiendo muestras de cariño del cuerpo técnico, encabezado por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, de sus compañeros y de los colaboradores del club. “Te deseo lo mejor y vamos a estar atentos a cómo te va”, le dijo el ahora su exDT.

“Estoy contento por la oportunidad que me están dando, también estoy un poco triste por dejar el club donde he estado toda mi vida, son sentimientos encontrados que debo dejar de lado para concentrarme en mi nuevo desafío”, expresó Roca, horas antes de trasladarse hasta el Viejo Continente.

El atacante, de 20 años, firmará su contrato por dos torneos con el club español, que compite en el grupo 4 de la segunda división B de ese país. Hasta el momento, ha disputado tres partidos en el campeonato y ha sumado cuatro puntos. El último encuentro se jugará en marzo de 2021.

“Tengo que enfocarme en mi adaptación y en hacer las cosas bien. Le agradezco a la hinchada por el apoyo que me han brindado, les pido que lo sigan haciendo con el club. Vamos a dejar el nombre de Oriente Petrolero en alto”, agregó Roca.

Roca fue convocado al trabajo de la selección boliviana para los partidos ante Brasil (5-0) y Argentina (1-2), pero no logró ser tomado en cuenta porque dejó la concentración por orden del titular refinero, Ronald Raldes, días antes de que se disputen. “Una vez le dices no a la selección, yo pienso en otro (futbolista)», le dijo César Farías a su compañero Ronaldo Sánchez. “Lo mismo les digo a ustedes, de caballero se los estoy diciendo (…). Igual (se lo manifesté) a Ramiro Vaca. Toda mi vida he trabajado así”, agregó mirando a Roca y a Matheo Zoch.