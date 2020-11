La irresponsabilidad de la oposición

Guido Añez Moscoso

Cada vez son mayores las evidencias que en Bolivia el 18 de octubre hubo nuevamente fraude electoral, no solo el sistémico que esta en la reforma electoral del MAS del ano 2010, el padrón electoral inflado, y la anulación del principio universal de un ciudadano un voto al introducir las circunscripciones especiales.

También existió manipulación del voto ciudadano el día de las elecciones al no existir ningún control por parte de la «oposición» que se volvió funcional, cómoda e irresponsable al no controlar y supervisar las mesas electorales y por el apresuramiento de la Presidenta que con los resultados de boca de urna reconoció la victoria electoral de Arce, lo que posibilito que la OEA y otros países que asistieron como observadores también reconozcan los resultados y adicionalmente las declaraciones de Mesa que inexplicablemente le reconoce la victoria al MAS, desmovilizando a su gente lo que provoco un desbande y el nulo control electoral lo que le ha valido algunos diputados adicionales al MAS y alguno que otro senador.

La ausencia de un sistema de partidos políticos organizados y serios impiden que se haga un contrapeso de poder al MAS que aparte de tener presencia nacional tiene una estructura de financiamiento ilegal del narcotráfico que imposibilita una lucha igual por la disputa del poder. Nuestras agrupaciones mas parecen grupos de culto a la personalidad del candidato que una organización política.

Hoy esa ausencia nos esta pasando factura ante la avalancha de medidas políticas antidemocráticas que esta tomando el MAS en diversos escenarios. En el Parlamento anulando los 2/3 de votos e inutilizando a la oposición para tratar temas de interés general, reduciéndola a simples discurseadores pero sin ningún impacto al generar políticas publicas.

En el Poder Judicial que no se toco y que sobrevivió a la caída del dictador liberando de toda culpa a Evo, sus ministros y otros funcionarios de alto rango que cometieron delitos de fraude electoral y delitos penales en las movilizaciones violentas de Noviembre del 2019 y agosto del 2020 todo eso para proteger que no se haga una auditoria externa al proceso electoral volviendo a revisar las actas para corroborar los resultados.

Si no tienen nada que esconder porque Evo desde Buenos Aires se opone a esa posibilidad? Porque la pasividad del gobierno de no dictar una norma legal para obligar al TSE de hacer la auditoria? Hay muchas cosas que no se explican. Por último la resistencia de la gente en varias ciudades pidiendo transparencia a los órganos electorales se ve frustrada por la falta de un mando único que concentre las demandas de la sociedad movilizada y se pueda revertir la situación, sino se logra unidad de mando y unidad de objetivos va a ser muy difícil salir victoriosos y que la sociedad se sienta tranquila y respete los resultados electorales que cada día que pasa se vuelven mas dudosos.