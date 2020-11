La Maestra Monroy y Mendoza se coronan por primera vez campeones del Grand Prix Nacional de ajedrez

Ambos fueron los mejores luego de las seis fechas disputadas de la segunda edición de este certamen que terminó el domingo y repartió 17.675 bolivianos en premios.

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez

Después de seis fechas bastante disputadas la Maestra Internacional (WIM por sus siglas en inglés) cruceña Nataly Monroy y el tarijeño Rodrigo Mendoza se coronaron por primera vez campeones del Grand Prix Nacional 2020 de ajedrez que terminó el domingo y que cumplió con su segunda edición de manera virtual.

Un promedio de 115 pensadores participaron en cada una de las fechas en distintas categorías que se jugaron a 3 minutos más 2 segundos en la aplicación Lichess, plataforma que nuevamente utilizó la Federación Boliviana de Ajedrez (FBA) para llevar adelante este evento que por segunda vez de manera consecutiva entregó premios económicos.

Por norma solo los cuatro mejores resultados de las seis fechas fueron tomados en cuenta para la clasificación final.

Grupo Femenino

Monroy, quien en la primera edición del Grand Prix obtuvo el subcampeonato, se adueñó del primer lugar con 650 puntos, seguida por la WIM tarijeña Lucía Estrada (590), quien salió campeona en la pasada versión, y la también WIM cochabambina Daniela Cordero (560).

“Me siento muy feliz por el título. Fueron seis torneos de los cuales yo gané tres, en dos quedé segunda y en la restante no me fue muy bien. Me gustó mucho porque fue un torneo difícil, con partidas muy parejas”, indicó Monroy.

Gracias a su título se llevó 500 bolivianos, mientras que la segunda y tercera se embolsaron 400 y 300, respectivamente. Se dieron premios hasta el sexto lugar.

Absoluto

En la rama masculina Acuña, que en la pasada edición no logró ubicarse dentro del podio, se quedó de la primera casilla con 620 unidades, escoltado por el Candidato a Maestro (CM) potosino Fernando Bolaños (560) y el Maestro Fide (MF) paceño Adonay Delgadillo (480).

“Me siento muy satisfecho. Han sido seis semanas duras, pero creo que he sido el jugador más constante y además gané la última fecha con mucha claridad. Estos torneos online han sido una buena iniciativa y gracias a ello ha crecido bastante el ajedrez”, señaló Mendoza

Por su primer lugar Mendoza recibió 700 bolivianos, en tanto que Bolaños y Delgadillo obtuvieron 550 y 450, respectivamente. Hubo premios hasta el octavo lugar.

Campeones de las demás categorías

Los vencedores de los demás grupos son: el cochabambino Licael Ticona (en Elo Fide Sub-2000), el cruceño Matías Barja (Elo Fide Sub-1750), el tarijeño Fabián Rodríguez (Elo Fide Sub-1500), el potosino José Rodríguez (Elo Fide Sub-1250) y el paceño Jefferson Alanoca (Sin Elo Fide).

Ticona y Barja recibieron 500 bolivianos cada uno, mientras que los Rodríguez y Alanoca, 400.

En estas categorías también se recompensó hasta el séptimo u octavo puesto, pero no solo fue económico, ya que la FBA, con parte de los 17.675 bolivianos en premios, compró 10 relojes digitales DGT, 5 trofeos, 5 cajas Chess y 30 medallas para las subcategorías, mientras que los restantes 13.000 se repartieron en dinero.