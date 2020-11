La realización del congreso de la FBF depende de un fallo de comité de apelación electoral

Se corre el riesgo de que el congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no se realice el próximo 14 de noviembre en La Paz. La confirmación de este magno evento, que reunirá a los clubes de la División Profesional y a las nueve asociaciones del país, ahora depende de un fallo que emita en las próximas horas el comité de apelación electoral.

Este ente punitivo evalúa la documentación que el comité electoral de la FBF le trasladó días atrás sobre la observación que hizo el club Oriente Petrolero que considera ilegal la candidatura de Fernando Costa a la presidencia del máximo ente del balompié nacional y de la realización misma del referido congreso.

Oriente Petrolero argumenta que Costa, presidente del club Always Ready de La Paz, no puede postularse porque no cumple con los requisitos del estatuto de la FBF (artículo 32) y que el congreso carece de legalidad al ser convocado por un comité ejecutivo que preside Marcos Rodríguez y que afronta un proceso judicial por desacato a un fallo constitucional, que reconoce a Robert Blanco como titular federativo.

Lo que dice el artículo 32 del estaturo de la FBF: “Ser o haber sido presidente o vicepresidente de un club de la división profesional o de una asociación de la división de aficionados durante cuatro años continuos o discontinuos de los últimos diez años, antes de ser propuesto como candidato y/o ser o haber sido presidente o vicepresidente de la FBF dentro de los últimos diez años, antes de ser propuesto como candidato”.

“Todo dependerá del fallo que emitamos. Si no procede la apelación de Oriente, el congreso seguirá adelante para elegir al nuevo presidente de la FBF, caso contrario no habrá congreso, pero reitero que habrá que esperar el fallo que nosotros emitamos”, dijo el vicepresidente del comité de apelaciones, Fernando Berríos.

En principio, las observaciones de Oriente fueron rechazadas por el comité electoral, pero el cuadro cruceño no se dio por vencido y apeló la decisión al citado ente, que ahora deberá definir si el asunto procede o no. “Hemos recibido el jueves un fólder que nos derivó el comité electoral con una apelación del club Oriente Petrolero y nosotros estamos solicitando información adicional para poder pronunciarnos sobre el caso y emitir un criterio”, agregó el jurista.

A Berríos se le insistió sobre los temas que serán analizados en la reunión y se limitó a responder que “hay varios puntos que están en la apelación que tendremos que responder uno por uno, no puedo emitir criterios porque me inhabilito”.

En cambio, el presidente del comité electoral de la FBF, Limbert Cardozo, sostuvo que “es imposible que el comité de apelaciones inhabilite al candidato”. Para el jurista “solamente una mano negra podría suspender el congreso electivo”.

Comité electoral

Según Cardozo, los únicos que pueden apelar son los candidatos. “Hemos mandado el caso en consulta a FIFA, Conmebol y al comité de apelaciones, todo con la finalidad de que no quede un mal precedente”, dijo Cardozo.

Comité de apelaciones

La comisión de apelaciones electorales de la federación se encuentra constituida por cinco miembros: Iván Navarro, presidente; Fernando Berríos, vicepresidente, y Alberto Caballero, vocal titular. Los vocales suplentes son Clemente Silva y José Guardia. Los tres primeros tienen derecho a voz y voto, mientras que los suplentes sólo a voz. Si se produce la ausencia de alguien, recién es reemplazado por un vocal suplente con los mismos derechos.