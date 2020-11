La soya sigue su carrera alcista y supera los $us 420 por tonelada

La soya continuó con el rally alcista en Chicago con una subida en torno a los $us 2, tras el fuerte salto del martes, y sigue firme con valores máximos en más de cuatro años. Los valores de los cereales cayeron por una toma de ganancias.

El miércoles en Chicago, los principales cultivos mostraron un cierre mixto, subidas en soya y bajas para maíz y trigo. Así, el contrato de soya de noviembre subió un 0,43% ($us 1,84) hasta los $us 420,07 por tonelada, mientras que la posición enero subió en un 0,56% ($us 2,39) para cerrar la rueda de negocios en $us 423,47 por tonelada de acuerdo con la información que reporta la Bolsa de Comercio de Rosario.

La firme demanda del commodity agrícola y un recorte en sus estimaciones de oferta, dieron fundamento a las nuevas subidas de los futuros en el mercado de Chicago, según indicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCRA).

En la jornada del martes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó, en su informe mensual de oferta y demanda mundial de granos (Wasde), un recorte en la estimación de producción y en los stocks finales del país del norte, lo que impulsó un salto en los valores de los contratos de soya de más de $us 12.

Además, la incertidumbre y las preocupaciones sobre los pronósticos futuros de clima seco para los meses venideros en Argentina y Brasil pusieron presión sobre los precios.

En Bolivia, las exportaciones de soya y derivados en 2019 sumaron más de $us 700 millones. Y a septiembre de 2020 superaba los $us 560 millones, un 6% menos que en el mismo periodo del año pasado cuando llegó a $us 604 millones.

Los subproductos de la oleaginosa mostraron un cierre mixto, el aceite de soya acompañó la tendencia alcista del poroto con una mejora del 2,96% ($us 23,59) hasta llegar a los $us 818,56 por tonelada, mientras que la harina de soya cayó un 0,53% ($us 2,31) para cerrar la jornada de negocios en $us 432,87 la tonelada.

Por su parte, el maíz cedió un 1,35% ($us 2,26) y cerró el día en $us 164,26 por tonelada, motivado por una toma de ganancias tras la fuerte suba de más de $us 6 de la rueda del martes, que ubicó al cereal en precios máximos de hace más de un año.

Por último, el valor del trigo se redujo un 1,72% ($us 3,86) y terminó la rueda a $us 219,73 por tonelada, también motivado por tomas de ganancias.