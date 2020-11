¿La Verde, la peor selección de 2020?

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

¿Cerrará el año como la peor selección de Sudamérica? La Verde del seleccionador César Farías visitará esta noche al combinado de Paraguay, en Asunción (19:00), en medio de la indiferencia de la afición nacional, defraudada porque Bolivia no sumó en sus primeras tres presentaciones.

La Selección está en el último lugar de la tabla de posiciones de la Eliminatoria, sin unidades en tres presentaciones. Es la que menos goles anotó (3) y la que más tantos recibió (10).

Bolivia perdió sus dos partidos como local, un bastión casi inexpugnable y como visitante fue goleado 5-0 por Brasil.

Farías se quedó sin argumentos para defender sus ideas que hasta octubre eran firmes: “Tenemos con qué ir al Mundial”. Sin embargo, en la competencia oficial las cosas fueron totalmente distintas y después de tres contrastes, el DT cambió el discurso y ahora habla que las pugnas dirigenciales afectaron su trabajo.

El equipo que según Farías corría 13 kilómetros en los entrenamientos, en varios pasajes de los partidos camina. Lo peor de todo es que no existe un plan claro para el futuro. La dirigencia federativa apuntaba como principal meta ir a Catar, pero como las chances son nulas, no existe un plan B para modificar los objetivos. Con este escenario el seleccionado no tiene un norte y menos se ve la mano del entrenador venezolano.

Los equipos

Tal como pasó en los anteriores tres juegos, Bolivia presentará esta noche modificaciones en su conformación titular. Ronny Montero apunta a ser la pareja de Adrián Jusino en la zaga ya que Gabriel Valverde no viajó con la delegación por estar lesionado, es decir, ante los paraguayos tendríamos defensa nueva. Otra variante sería el retorno de Alejandro Chumacero al medio terreno, el paceño no jugó frente a Ecuador por una lesión; pero se encuentra recuperado de la misma y el DT decidirá si lo incluye o no en el onceno inicial.

Los paraguayos vienen de sacarle un punto de oro a la Argentina, en Buenos Aires. La albirroja suma cinco unidades y se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Los paraguayos consideran que con tres unidades más pueden terminar el año en zona de clasificación.

El técnico Eduardo Berizzo explicó que exceptuando a Miguel Almirón, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, tiene disponibles a toda su plantilla, ya que los jugadores Alberto Espínola y Santiago Arzamendia, también están recuperados de sus lesiones.

“Esperamos a un rival peligroso, con un entrenador de mucha experiencia, que buscará complicarnos el partido”, comentó Berizzo.