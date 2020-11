Las mejores opciones para rastrear números de seguimiento de envíos en todo el mundo sin morir en el intento

Ahora que cada vez dependemos más y más de las compras online, y con el consumismo extremo que generan las fiestas y el Black Friday, quizás has hecho compras y no sabes cómo localizar tus paquetes.

No todas las empresas te ofrecen el mejor rastreo posible, algunos solo te envían números de seguimiento sin enlaces sin especificar cuál es el servicio de transporte, y si el envío es internacional, todo se complica más especialmente en tiempos de COVID-19. Para esas ocasiones y cualquiera similar, tienes estas herramientas a la mano:

Parcels

En Parcels te ofrecen seguimiento de envío universal de paquetes desde Singapur, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, China, Hong Kong, Aliexpress, Amazon, DHL, eBay, UPS, Fedex, y mucho más. Lo único que tienes que hacer es ingresar el número de tracking que tengas y probar suerte.

Lo he puesto al tope de la lista porque es el que mejores resultados me ha dado y más números ha identificado, pero esto puede variar dependiendo de que país venga tu envío y que empresa lo transporte. Parcels además ofrece información detallada como fechas estimadas de entrega, historial de actividad, días en tránsito, etc.

También cuenta con aplicaciones gratuitas para iOS y Android.

AfterShip

AfterShip es una solución de seguimiento de envíos para plataformas de comercio electrónico que los desarrolladores pueden implementar en sus webs, pero la página principal nos ofrece rastreo de paquetería gratuita a todos los usuarios.

En AfterShip ofrecen seguimiento de paquetes de 749 empresas de transporte en todo el mundo, por lo que la posibilidades de encontrar información sobre tu paquete aquí, son altas. También ofrece información detallada y días estimados de espera por tu envío.

17TRACK

Si alguna vez has comprado en AliExpress, es posible que conozcas 17TRACK, una plataforma de seguimiento de paquetes «todo en uno». 17TRACK es especialmente útil para seguir paquetería que viene de China, pero funciona con muchas más compañías de comercio electrónico en todo el mundo.

Otra característica útil de esta web es que te deja ingresar múltiples números de seguimiento a la vez y hacer una sola búsqueda para todos al mismo tiempo.

MiTrackingBot

Esta opción es una interesante y algo diferente a las anteriores, pues se trata de un bot para Telegram hecho en España que sirve para consultar números de seguimiento de paquetería y que es muy bueno con empresas locales.

Solo tienes que añadir @MiTrackingBot a tu Telegram y podrás pedirle al bot que encuentre tus paquetes y te irá avisando si consigue cambios cada 15 minutos a través del chat. Es muy conveniente.

