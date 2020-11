LeBron humilla a Trump para celebrar su derrota: «¡Estás despedido!»

Fuente: https://www.marca.com

La remontada en Georgia le ha asegurado a Joe Biden, exvicepresdiente de Barack Obama, su asiento en el Despacho Oval. Será el próximo presidente de Estados Unidos tras imponerse finalmente a Donal Trump en estados clave como Arizona, Pensilvania, Míchigan o Wisconsin.

La noticia fue recibida con alborozo por la mayoría de la comunidad de la NBA y la WNBA. La minmensa mayoría de los jugadores y jugadoras eran partidarios del triunfo del candidato demócrata y han celebrado su triunfo por todo lo alto.

Uno de los que más eufóricos se ha mostrado con la victoria de Joe Biden, y sobre todo con la derrota de Donald Trump, ha sido LeBron James, al que el todavía presidente había criticado públicamente por apoyar a los demócratas y criticar sus métodos.

En otros tiempos no muy lejanos Trump llegó a decir que LeBron «era un gran chico», pero cuando se posicionó del lado demócrata e hizo campaña contra él no dudó en atacarle con dureza: «LeBron da asco», dio hace apenas cuatro días.

Semanas antes Trump fue muy crítico con la NBA cuando los jugadores amenazaron con plantarse en La Burbuja para reivindicar la lucha contra el racismo. Su guerra contra la NBA desde entonces fue cruenta: «¿Qué ha pasado con el baloncesto? ¿Qué pasa con LeBron? Me siento mal por LeBron, muy mal», dijo irónicamente.

E intentó ridiculizarles con las audiencias: «Han bajado un 71% y eso es por su campeonato. No he visto un solo tiro. Me aburre. Cuando ellos no respetan nuestro país, cuando ellos no respetan nuestra bandera, nadie quiere ver eso», dijo en su último discurso antes de las elecciones».

LeBron no pudo contener su euforia al confirmarse el triunfo de Biden y dio rienda suelta a su felicidad a través de su twitter colgando varios post con memes ridiculizando a Trump.

En el primero de ellos colocó un Emoji de palmas acompañando un gif con imágenes de Trump y el rótulo: «¡Estás despedido!». En otro se puede ver a LeBron dando una calada a un puro con la frase: «Más que un voto».

También se acordó de la gente de Filadelfia, la ciudad más poblada del estado de Pensilvania, clave para la derrota de Trump. «¡Mi familia de Filadelfia! GRACIAS GRACIAS y GRACIAS !! ¡Celebrémoslo responsablemente!!» escribió James.

Aunque quizá el más hilarante de los memes que colgó ‘King James’ fue el de una imagen trucada en el que se puede ver a Biden con el cuerpo y la camiseta de LeBron, taponando contra el tablero a Trump, con el cuerpo y la camiseta de Iguodala.

LeBron James ha sido el jugador más representativo de los que han hecho pública su alegría por el resultado electoral a la presidencia de Estados Unidos, pero no el único. Jugadores como Draymond Green, Joel Embiid, Kevin Love, Donovan Mitchell o jugadoas de la WBNA como Breanna Stewart tampoco han reprimido su alegría por el triunfo demócrata y la derrota de Trump.