Liberan a líder qaqachaca que emboscó a mineros potosinos

Fuente: Página Siete

El líder indígena qaqachaca Rosendo Copa Mamani, quien el año pasado fue aprehendido por la Policía, acusado de haber participado en la emboscada a mineros potosinos que se dirigían a La Paz, fue liberado ayer por la justicia.

Copa aseguró que el pasado 10 de noviembre del 2019 no participo de la emboscada que sufrió la delegación potosina que se dirigía a la sede de gobierno, con el objetivo de sumarse a las protestas sobre las irregularidades registradas en las elecciones generales. “Ha sido un año y 15 días de estar en la cárcel, por algo que me han inventado, porque me hicieron una trampa, pero ahora estoy libre”, sostuvo.

Esa fecha, los investigadores hallaron municiones en una mochila que cargaba Copa, sin embargo el implicado lo negó. “Todo era invento de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), se han inventado esa mochila”, alegó el indígena al salir del penal San Pedro de Oruro. Acotó también que lo inculparon por “portar la polera de Evo”, según radio Fides.

El año pasado, al menos dos cooperativistas mineros resultaron heridos tras la emboscada, organizada por ayllus qaqachacas, los reportes indican que incluso se habrían utilizado armas de fuego.