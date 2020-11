Lima anuncia que se abrirán expedientes militares y policiales a la CIDH

Fuente: paginasiete.bo

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este domingo que el Estado abrirá sus puertas a una investigación internacional por las muertes en Senkata y Sacaba en 2019, al igual que los expedientes de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Necesitamos que el boliviano vuelva a creer en la justicia y las víctimas la tengan, la justicia que es un valor, que se construye día a día. Nosotros queremos abrir las puertas, no solamente de los fiscales, (también) de los jueces y expedientes de la Policía y las Fuerzas Armadas a esta investigación internacional”, explicó Lima, en una conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se sostuvo en los últimos meses, que en noviembre de 2019, sufrieron “un golpe de estado policial-militar” y que en Senkata y Sacaba hubo una «masacre», tras la muerte de civiles.

En ese sentido, el ministro Lima confirmó que el lunes 23 de noviembre llegará a Bolivia el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a un “grupo de cinco expertos del más alto nivel internacional para investigar todo lo que ha ocurrido en el país el 2019”. Tras el estallido de la crisis social del año pasado, unos 11 civiles murieron en Senkata, El Alto, y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.

En su momento, el gobierno de Jeanine Añez se comprometió a pagar 50.000 bolivianos a los familiares de las víctimas, pero de acuerdo con Lima, aquello no se ejecutó. “No han visto satisfechos sus derechos no se actuó con la debida celeridad y no se ha dado lo más importante, porque nadie puede vender la vida de un ser humano, no se les dio el derecho a la verdad y a la justicia”, sentenció.

Por ello, en las últimas horas, el Ministro de Justicia designó a la abogada Pamela Delgadillo como nueva directora del Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas, cuya primera tarea será contribuir a las víctimas de Senkata y Sacaba.

Lima aclaró que si bien la comisión de la Comisión investigará los luctuosos hechos de noviembre de 2019, ésta sólo emitirá un informe, “pero la palabra final sobre los hechos la va a tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país”.