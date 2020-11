«Lo que pudo ser la mejor noche de mi vida, se convirtió en una pesadilla»: Michael J. Fox narró su encuentro con la princesa Diana

El actor recordó cuando conoció a la madre del príncipe William y el príncipe Harry

La popularidad de Michael J. Fox se elevó cuando estelarizó la saga de “Volver al Futuro”. Durante la gira de prensa, el actor tuvo la oportunidad de viajar a la premiere en Londres a la cual asistieron el príncipe Carlos y la princesa Diana.

Aunque existen videos del entonces matrimonio estrechando manos el elenco y productores del filme en la alfombra roja, en realidad su interacción fue mayor a eso. En entrevista con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, Fox narró la angustiante experiencia que tuvo con la princesa de Gales.

“Ella estaba sentada a mi lado. Las luces se apagaron y comenzó la película y me di cuenta de que estaba a un bostezo falso y un brazo alejado de estar en una cita con ella, lo cual es muy gracioso”, bromeó el actor de 59 años.

Pero lo que fue emoción por estar a lado de una de las mujeres más famosas del momento, se convirtió en intranquilidad porque se dio cuenta de que tenía que ir al baño.

“Pero entonces lo que pasó es que la película comenzó y me di cuenta de que tenía que ir al baño. Y por el resto de la película, estoy sentado allí, como muriendo porque no puedo decirle nada y no puedo alejarme de ella porque no puedo darle la espalda”, contó Fox, haciendo referencia al protocolo real.

Fue por esta razón que a pesar de lo que estaba viviendo en ese momento, la noche se convirtió en una situación completamente terrible para él.

“Así que fue una agonía, lo que pudo ser la mejor noche de mi vida, se convirtió en una pesadilla. Una pesadilla para hacer pipí”, explicó.

Por parte de la princesa, ella parece no haberse dado cuenta de que había un problema con su vecino de asiento. Incluso cuando Fallon le preguntó si la princesa había disfrutado la película, el intérprete dijo que vio un par de reacciones positivas. “Pareció haberse reído un par de veces… no la estaba abucheando”, agregó.

Aunado a esto, el actor recordó cuando supo que se sentaría junto a la pareja real, pues nadie les aviso hasta que habían entrado a la sala de cine.

“No sabía que me sentaría a lado de ella hasta que la película empezó, había unos asientos vacíos al lado de mi. Nos tuvimos que parar porque venían los miembros de la realeza y cuando los ví me imaginé que serían ella o Carlos los que se sentarían junto a mi. Y realmente no creí que Charles se quisiera sentar junto a mi para ver la película, así que fue ella. Ella fue grandiosa y dulce”, la describió el actor.

Un segundo retiro

Michael J. Fox se encuentra promocionando su nuevo libro de memorias, “No Time Like the Future” (No hay momento como el futuro), en el que aborda sus problemas con el Parkinson.

Además de las dificultades en las habilidades motoras, el trastorno neurodegenerativo puede causar problemas cognitivos graves. En su libro, Fox señala que “no poder hablar de manera segura es un factor decisivo para un actor”.

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de dedicar una jornada laboral de doce horas y memorizar siete páginas de diálogo es mejor dejarlo atrás”, dice el actor en su publicación.

Fox agregó que por el momento entrará en un “segundo retiro” de su carrera actoral, algo que podría cambiar “porque todo cambia”.

Fuente: infobae.com