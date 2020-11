Los hijos mellizos de Margaret Thatcher más allá de ‘The Crown’: la historia de Mark (el favorito) y Carol (la ignorada)

Mark Thatcher tenía un referente:, el guapo y exitoso piloto que se había pasado los años centrales de los setenta en una intensa rivalidad cony con un desparpajo que era la encarnación del Swinging’ London con volante y pedales. En su primer año en la Fórmula 1, Hunt llevaba un mono que le habría erizado aún más el pelo a mamá Thatcher: Sex – Breakfast of champions (sexo, el desayuno de los campeones). La diferencia es que Hunt tenía talento y Mark no. Pero sí más capacidad que Hunt para juntar en titulares y fotos las dos cosas que más les gustaban a ambos: los coches y las chicas. En 1980, entre la atención recibida por ese Le Mans, se entera de que uno de sus patrocinadores tiene un Peugeot libre para correr en una competición recién nacida, el Dakar, y decide apuntarse. Dos años después, empieza su aventura: «No me preparé en absoluto. Nada. Hice media jornada de pruebas y al día siguiente estábamos saliendo desde la Place de la Concorde en París. Y me preguntaba cómo iría la cosa», escribía el propio Mark en The Guardian en 2004.