Los rompe bodas 2: Owen Wilson y Vince Vaughn están listos para una secuela

Si hablamos de buenas comedias, podríamos hacer referencia a “Los Rompe Bodas”, una comedia de 2005 que fue protagonizada por Owen Wilson y Vince Vaughn, la cual marcó gran precedente en la industria cinematográfica de aquel entonces.

En el filme de 2005, Wilson y Vaughn hacían de John Beckwith y Jeremy Grey, dos abogados matrimonialistas de Washington D.C. que en sus ratos libres se cuelan en bodas para acostarse con mujeres. La guinda del pastel de ese año es el enlace de la hija del secretario del Tesoro William Cleary (Christopher Walken) y, una vez ahí, los protagonistas se fijan en las otras hijas del poderoso hombre: Claire (Rachel McAdams), con el odioso Sack Lodgee (Bradley Cooper) como novio, y Gloria (Isla Fisher).

Con casi 300 millones de dólares recaudados, la cinta acabó convirtiéndose en la comedia más taquillera de ese año. No es ninguna sorpresa que los rumores sobre una potencial segunda parte lleven circulando desde 2016, si bien Vaughn, en declaraciones a Entertainment Tonight, ha confirmado que esta vez va en serio. “Owen, el director de De boda en boda y yo hemos estado hablando en serio por primera vez sobre la secuela de esa película, así que ha habido una idea que es bastante buena. Y estamos hablando sobre eso en una fase inicial. Fueron películas divertidas de hacer. Siempre es divertido hacer a la gente reír e ir a trabajar con personas que son divertidas”.

UN GIRO MODERNO AL CONCEPTO DE COLARSE EN LAS BODAS

¿Pero de qué podría ir De boda en boda 2? Vaughn ha adelantado que a David Dobkin -el guion de la primera lo escribieron Steve Faber y Bob Fisher- tiene una idea que le daría un giro moderno al concepto de colarse en las bodas. “Tuve una idea que se quedó grabada en mi mente”, contaba el realizador a EW en verano. “Diez o más años después, estos tipos a mediados o finales de los 40 acaban de repente solteros. ¿Qué hacen? Eso me resulta interesante porque conozco tipos que están entre los cuarenta y tantos y los cuarenta y muchos que han acabado solteros, bien sea porque sus matrimonios no han funcionado o porque no han encontrado a nadie con quien casarse. Y es todo un viaje mental para los hombres, la idea de que quizá no voy a ser padre y de que quizá no voy a casarme. Se convirtió en una cuestión cultural y le dio un enfoque interesante a la película”.

Dobkin también aseguraba que ni él ni Wilson ni Vaughn tienen ninguna prisa con el proyecto, así que habrá que esperar para saber más. “Creo en las secuelas que son nuevas y adecuadas y no pienso que exista un límite a la hora de perseguir lo que sea eso. Puede que un buen día logremos finalmente juntar todas las piezas […] Es realmente divertido leer las voces de estos tipos en la página otra vez. Me sorprendió la alegría [que sentí] cuando leí el primer borrador de lo que pudo haber sido, o quizá podrá ser algún día, esta secuela”.