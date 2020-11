Lucía Méndez habló de su decepción al conocer a Brad Pitt

View this post on Instagram

💟💟 #Chismosas 💟💟 No sólo @madonna tiene decepcionada a @luciamendezof: la actriz revela que #BradPitt la decepcionó por su ‘baja estatura’ y por tener marcas de acné en su cara. La diva narró que cuando asistió a los Premios #Óscar llegó buscando a Brad y que cuando se lo topó, la decepcionó, ya que le pareció muy bajito. Lucía asegura que ella mide 1.70 m y utilizó tacones del número 15, alcanzando los 1.85 m, y que él apenas le llegaba al hombro. Además, indicó que al verlo de cerca, la cara la tenía maltratada, ‘como si hubiera tenido mucho acné’. También mencionó que vio a @angelinajolie_offiicial, describiéndola como extremadamente flaca. Les dejamos el video en donde Lucía Méndez describe sus aventuras en #Hollywood. 💁🏼‍♀️💁🏼‍♀️💁🏼‍♀️ . . #luciamendez #Madonna #AngelinaJolie . . #farandula #chisme #lachismeriamx #trendy #news #noticias #espectaculos #novedades #media #actualidad #tendencias #show #gossip #gossipers #gossiptime #trend #trendy #tendencia #video #videosvirales #videooftheday #videodeldia #hollywoodnews #actriz