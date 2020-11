Ludacris habla sobre el final de la franquicia “Rápidos y Furiosos”

Después de tantos años de películas, la franquicia Rápidos y Furiosos dirá adiós y para eso, sus protagonistas han comenzado a realizar declaraciones donde despiden a la producción con sentidas palabras.

Con el estreno de Fast & Furious 9, 10 y 11. el desenlace será definitivo. Pese a ello, uno de los actores de la franquicia ha reconocido que no está triste con el final y ha explicado por qué se siente así.

Hablamos de Ludacris, quien lleva dando vida a Tej Parker desde 2 Fast 2 Furious. “Acaban de anunciar que vamos a terminar con la décima y la undécima”, comienza el actor en el programa The Ellen Show. “Personalmente, pensé que íbamos a terminar con la décima, pero no estoy para nada triste sobre esto cuando piensas que llegué en 2 Fast 2 Furious. Nunca sabíamos que nos llamarían en la quinta. Ahora he estado en la quinta, sexta, séptima, octava y novena. ¿Y ahora me dicen que habrá dos más? ¡Estoy feliz! Al infierno con estar triste. ¡No estéis tristes! Sed felices”, concluye.

Fast & Furious 9, la próxima entrega de la saga, llegará a las salas de cine el 28 de mayo de 2021. Justin Lin, quien se ha colocado detrás de las cámaras de la novena película, repetirá en Fast & Furious 10 y Fast & Furious 11 como director.

Fast & Furious 9 comienza con Dominic Toretto viviendo alejado de todo junto a su pareja Letty (Michelle Rodriguez) y su hijo. Pero todo se desmorona cuando su hermano Jakob (John Cena) aparece para enfrentarse a él con ayuda de la malvada Cipher (Charlize Theron). Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren forman parte del reparto.