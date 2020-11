Lupillo Rivera mantuvo por 18 años a un joven que resultó no ser su hijo: «Tuve uno fuera del matrimonio»

El llamado “Toro del corrido” se sinceró y contó que, derivado de una infidelidad, creyó haber procreado a un varón que después de más de una década se enteró no era suyo

Pese a que no se ha caracterizado precisamente por sostener relaciones sentimentales muy estables, lo que el público sí ha reconocido es que Lupillo Rivera es un padre responsable que siempre se mantiene al pendiente de las necesidades de sus hijos, además en diversas ocasiones ha dado muestras de ser cariñoso y responsable en sus obligaciones familiares.

En este tenor, su voluntad por llevar su vida en orden y apegado a sus responsabilidades, también lo llevó a vivir una situación contradictoria, pues durante 12 años crio y mantuvo económicamente a un niño, de nombre José, que le hicieron creer que era su hijo, sin embargo al tiempo se hizo una revelación inesperada gracias a un examen de ADN que determinó que el pequeño no lleva sus genes.

Esta situación se suscitó durante el primer matrimonio del cantante con una mujer llamada María, de quien se separó tras una infidelidad del llamado Toro del corrido y la llegada de un presunto hijo fuera de este matrimonio. Así lo reveló el integrante de la dinastía Rivera en entrevista con Gustavo Adolfo Infante:

“Tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió que no era mío: pero causó la separación”, dijo el cantante en el programa El minuto que cambió mi destino.

Durante muchos años, hasta llegar a la adolescencia del niño, Rivera vivió creyendo que el jovencito era su único hijo varón, por lo que lo creyó su único heredero y quien habría de continuar su legado en la familia y en el ambiente del regional mexicano.

Pero gracias a su actual exesposa, Mayeli Alonso, descubrió que había sido víctima de un engaño por parte de la mujer con la que fue infiel.

“Me di cuenta que no era mi hijo cuando él tenía 12 años, porque mi exesposa más reciente estaba embarazada”, y es que Mayeli se encontraba esperando a un hijo varón, por lo que le pidió al cantante que se realizara una prueba de ADN para confirmar que el bebé a nacer sería su primogénito o, por el contrario, confirmar que efectivamente el ya joven, de nombre José, habría sido su hijo de sangre.

El hermano de la recordada Mariposa de barrio narró que los resultados a dicha prueba dieron negativo, por lo que fue hasta ese momento, después de los 18 años de José, cuando conoció que no comparten la misma genética, sin embargo aseguró que lo quiere mucho.

Pese a la polémica familiar y tras darse a conocer la verdad, Lupillo decidió cumplir su palabra y la promesa que le había hecho a la mamá del adolescente y al mismo hijo y continuó haciéndose cargo de él, hasta que fue mayor de edad. Haber cumplido con sus obligaciones familiares y “respondido como hombre”, significa una gran satisfacción para el cantante, pues además de fortalecer su imagen como padre, a José también lo quiere mucho.

“Yo cumplí como hombre y me siento muy orgulloso, tengo mi conciencia tranquila y puedo seguir adelante con la cabeza en alto”, añadió. Pero esta situación no solo fue motivo de desconcierto y un golpe para la familia, sino que también significó una gran desilusión para Lupillo, pues el intérprete de banda no pudo evitar encariñarse con quien creyó era su primogénito.

Hasta la fecha, el tío de la polémica Chiquis Rivera no ha vuelto a ver ni a estar cerca de José, pero confiesa que lo extraña y le tiene un gran y muy especial cariño, pues lo vio crecer desde recién nacido: “Sí lo quiero, no puedo decirte que igual que a mis hijos; pero lo quiero y extraño”, finalizó el cantante.

Fuente: infobae.com