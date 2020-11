Lupita Jones acusa de “malagradecida y falsa” a Miss México 2019

La afamada instructora de misses Lupita Jones se defendió de las acusaciones de Sofía Aragón, Miss México 2019 quien alega que sus gastos no fueron cubiertos cuando se preparaba en ciudad de México, “Desde el principio fui bien neta con ella. ‘Sofía, no hay dinero, no tengo cómo darte un coche, o dinero o efectivo’. A la mera hora, no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas el sacarla adelante”, dijo.

Lupita Jones señaló que nunca buscará cómo perjudicar a nadie, «¿Qué hizo esa niña? Fue el tercer lugar en Miss Universo, pues qué padre, lo hizo bien, qué ha hecho por esto, nada, ni impulsarlo, ni promoverlo, lo quiere tirar. Hay que reconsiderar nuestros valores, la gratitud es uno muy grande. No quiero que me hagan caravana», dijo la fundadora del certamen de belleza en México.

View this post on Instagram A post shared by Farandula de Venezuela (@faranduladevenezuela)

La modelo, de 26 años, acusó a Lupita, fundadora de la organización Mexicana Universal; de no costear sus gastos cuando estuvo en Ciudad de México preparándose para el certamen.

Jones salió a defenderse afirmando que TV Azteca debía encargarse de los gastos y necesidades de Sofía Aragón; ya que era esa cadena televisiva quien transmitía el certamen, “El dinero para poder darles los premios, o lo que se necesite, sale de la comercialización del evento. Azteca no nos dio nada. Azteca comercializó. Lo único que pude conseguir es que le pagaran el billete para ir a Miss Universo”, dijo en su cuenta de Instagram.

Jones afirmó, “De mi bolsa personal, sin percibir un solo ingreso, poniendo en riesgo el patrimonio de mi hijo y el mío, yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz; para arreglarle los dientes, para la liposucción, para el viaje a Nueva York. Todo eso financiado por mí. Obviamente, tocando puertas, tratando de que alguien nos ayudara”.

Lupita, además, confirmó que sí dejó de seguir en redes sociales a Aragón, “Pues sí la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es, tan falsa, tan ingrata, tan de cara, todo lo que ha demostrado que es. Porque por mucho que ahora se venda como la gran-diosa, yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea”, sentenció.

con información de GossipVzla