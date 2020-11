Marco Pumari: La alianza Creemos ha expirado

Fuente: Página Siete

María A. Michel / La Paz

El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari afirmó ayer que la alianza Creemos, que impulsó junto al también exlíder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, llegó a su fecha de expiración y aseguró que ahora se debe pensar en una estrategia nacional.

“El tema de alianza Creemos tenía una fecha de expiración, el tema de las alianzas se hizo hasta el 18 de octubre. La alianza nacional Creemos entró en función a algunos acuerdos a los que se llegó con algunas tiendas políticos y hasta ahí llegó legalmente”, informó el excívico en el programa En Portada de Página Siete y Asuntos Centrales.

Pumari, quien el año pasado lideró las movilizaciones potosinas, acompañó a Camacho en la carrera electoral rumbo al 18 de octubre pasado con la que la alianza Creemos quedó en el tercer lugar de la preferencia.

El exvicepresidenciable por dicha alianza reveló que tras la jornada electoral no volvió a tener contacto con Camacho.

De acuerdo al exlíder cívico, tras los resultados electorales es necesario analizar “profundamente todo lo que está sucediendo en el país”. “De los errores se aprende (…) necesitamos encarar proyectos serios, no sólo con visión regional, sino nacional”.

Mencionó que “es posible” que Creemos no tuvo la capacidad de socializar la propuesta de gobierno que se había planteado y que la misma debería haber estado orientada a la construcción de una “nueva Bolivia”.

No confirmó ni descartó su candidatura en las subnacionales. “Aún no se ha profundizado este tema sobre si voy independientemente. No se trata de personas (…) necesitamos un proyecto nacional”, afirmó.