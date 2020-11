Marcos Rodríguez presidirá el consejo de la División Profesional; Fernando Costa viajará a Paraguay

El consejo de la División Profesional programado para este martes es el más esperado del año, pues se tiene previsto que apruebe el reinicio del torneo Apertura 2020. La reunión será presidida por Marcos Rodríguez (vicepresidente de la FBF), ya que el titular de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, fue invitado por la Conmebol al consejo y a la inauguración de obras de la ampliación de esta entidad en Asunción del Paraguay.

La cita, que será en el hotel Europa de La Paz (10:00), tiene como orden del día la aprobación del acta anterior, correspondencia recibida, protocolos de bioseguridad de los clubes, fecha de reinicio de campeonato, adecuación de la convocatoria y del reglamento de los torneos 2020 y la incorporación de las nuevas reglas de juego.

Hasta el momento, los seis clubes opositores (Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá y Royal Pari) no han recibido respuesta a sus solicitudes de acreditación para el consejo, pues sus cartas son dirigidas a la Federación y no a Costa, al que no lo reconocen como el máximo representante del balompié nacional.

“Ya enviamos dos cartas y no hemos tenido respuesta oficial, pero nos vamos a presentar”, afirmó el presidente de Guabirá, Rafael Paz.

Mientras se desarrolla la reunión en la sede de Gobierno, Costa estará viajando a la de Conmebol para participar del consejo sudamericano (16:00) y horas después participará de la entrega del nuevo edificio de la Confederación en Luque.