María Galindo, de rodillas, pide investigar a Evo por estupro y reformar la Ley 348

Fuente: erbol.com.bo

La activista y miembro de Mujeres Creando, María Galindo, realizó este miércoles una protesta de rodillas en inmediaciones de la plaza Murillo, donde pidió investigar al expresidente Evo Morales por estupro y reformar la Ley 348, para favorecer a mujeres pobres.

La protesta se realizó antes de un acto que realizó el Gobierno a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

“No se puede tapar el sol con un dedo, no pueden pretender proteger a los jerarcas, ministros y demás autoridades de una verdad. He venido con mucho respeto a pedir de rodillas la investigación por el delito de estupro continuo cometido por el expresidente Evo Morales, si lo pido es porque las mujeres, niñas, jóvenes de 14, de 15, de 13, de 12 años no pueden ser una mercancía para sus familias y tampoco pueden ser un juguete sexual para ningún caudillo”, dijo Galindo en entrevista con ERBOL.

Morales ya tiene dos denuncias en su contra por el delito de estupro. Una fue presentada ante la Fiscalía de Cochabamba y otra se procesa en Tarija, donde la víctima también habría tenido un hijo con el exmandatario, según la querella presentada por el exviceministro Guido Melgar.

Respecto a la Ley 348, Galindo manifestó que la misma está mal hecha por parte de tecnócratas –apuntando a funcionarias presentes en el lugar- que ganan miles de dólares.

Señaló que la norma está mal realizada porque implica muchos gastos para las víctimas, lo cual influye en que terminen abandonando los procesos judiciales.

Dijo que, además de reformar la norma para facilitar el acceso a la justicia para mujeres pobres, también se debe incluir la figura de legítima defensa, puesto que ahora una mujer que lesiona a un agresor por defenderse puede terminar en la cárcel.