Mariah Carey anunció la llegada de la Navidad con un curioso video

Mariah Carey es sin duda alguna la Reina musical de la Navidad, pero solo ella puede anunciar cuándo es el momento de celebrar, y según su más reciente publicación en Instagram ya es hora de la época más esperada del año.

La cantante de “All I Want for Christmas Is You” publicó un divertido video la mañana después de Halloween el domingo (1 de noviembre).

En el video, un personaje aterrador nos lleva por un pasillo frente a una puerta salpicada de sangre y las palabras “todavía no”, que constantemente les dice a las personas que le preguntan si ya es hora de celebrar.

“Es hora”, dice antes de estallar en una ovación frente a un árbol de Navidad festivo. Su éxito número uno, “All I Want for Christmas Is You”, acaba de entrar en el Top 200 de iTunes.

Mariah ha estado promocionando algún tipo de proyecto durante algunas semanas, y los fanáticos piensan que podría estar trabajando con dos poderosos vocalistas del pop. Hace al menos seis años, Mariah realizó una nueva versión del éxito que cada año alcanza nuevamente el número 1 de Billboard, la lista musical más importante de Estados Unidos.