Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando: “A Diego lo dejaron morir”

Verónica Ojeda presentó a su actual pareja como abogado en representación de su hijo en la investigación por la muerte del ex futbolista. También se presentó en el expediente Matías Morla, último representante legal del ídolo, en nombre de las cinco hermanas de Maradona. Si son aceptados, tendrán acceso a los contenidos de la causa y podrán plantear diversas medidas y pedidos de prueba

Baudry se presentó esta mañana como particular damnificado por Ojeda y Diego Fernando en la fiscalía general de San Isidro.

Hoy por la mañana en la fiscalía general de San Isidro sobre la calle Acassusso, mientras el médico Leopoldo Luque llegaba para ofrecerse a responder preguntas bajo declaración indagatoria por el supuesto homicidio culposo de Diego Maradona, el abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, también hizo su presentación: pidió ser particular querellante en la causa, en representación de la madre de Diego Fernando, el hijo en común que tuvo con el mejor jugador de todos los tiempos, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

“Nosotros lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego, en el caso de que hubiera un abandono de persona”, anticipó Baudry ante las cámaras de televisión desde la fiscalía, que adelantó que aún no tuvo acceso al expediente y aseguró que a su criterio y el de Ojeda, la muerte del astro ”era evitable”.

Baudry aseguró que a Diego Maradona «lo dejaron morir» (Franco Fafasuli)

Luego, en un diálogo radial con el periodista Luis Novaresio, Baudry clarificó aún más su postura: “A Diego lo dejaron morir” .

“Como ustedes conocen, no estaban ni los elementos adecuados ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos. Tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido”, remarcó esta mañana y sostuvo que Luque era, de acuerdo a su entorno familiar, el médico encargado del cuidado médico de Maradona: “Verónica se manejaba siempre con Luque y la psiquiatra era la encargada de establecer la medicación”.

No fue el único: Matías Morla, último abogado de Diego, también se presentó como particular damnificado junto al letrado Yamil Castro Bianchi en representación de Claudia Nora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel Maradona, las cuatro hermanas del campeón del mundo .

Matias Morla, último abogado de Diego, también particular damnificado (REUTERS)

Si son aceptados por el juez de Garantías Orlando Díaz, que ayer ordenó los allanamientos a Luque en donde se recuperó la historia clínica de Maradona, podrán tener acceso al expediente y plantear medidas de prueba. Baudry, por su parte, se encuentra en diálogo con Miguel Ángel Pierri, histórico abogado de Verónica Ojeda, con quien tendrá una reunión en los próximos días.

Baudry hizo especial énfasis en la falta de cuidados de los principales profesionales que velaban por el estado de salud de Maradona: “Diego tenía ganas de vivir y no estaba en condiciones de fallecer como falleció, por lo cual entendemos que la muerte de una persona que tiene un problema cardíaco serio y no es controlada la tener que ser investigada” . Y agregó: “Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que Dieguito sepa la verdad”.

Cinco meses antes de su muerte, Maradona había contactado a la actual pareja de su ex mujer y madre de su hijo y le envió un mensaje de voz en tono afectuoso respecto a su vínculo.

La presentación de las hermanas de Diego Maradona a través de Matías Morla

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, expresó el ex futbolista en una grabación que fue dada a conocer por Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos (América). “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, concluyó.

“A partir de ahí construimos una relación muy sana”, contó Baudry en una entrevista en Radio La Red, en la que señaló que “no hay un lazo de unión entre los hermanos”.

“Sí lo hubo ese día, aclaró en referencia al jueves pasado, durante el velorio y el entierro íntimo del astro. “Verónica no dispuso el horario ni nada. No vas a ver ni un solo invitado de Verónica ese día. Yo acompañé a ella y a Dieguito, que fue con una terapeuta. Hay un diálogo, pero no hay un trabajo mancomunado. Todos se presentaron a declarar y nosotros nos enteramos por los diarios”.

El neurocirujano que intervino a Diego Maradona se presentó espontáneamente a declarar (Franco Fafasuli)

Esta mañana, Morla apoyó públicamente al doctor Lepoldo Luque a través de sus redes sociales. “Entiendo y comparto el trabajo de la fiscalía, pero sólo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería”, escribió. “Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo; dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”.

Las declaraciones de quien fuera el abogado del ex futbolista surgieron luego de que la Justicia allanara este domingo la casa particular de la localidad de Adrogué y el consultorio privado del neurocirujano en el barrio de Belgrano en busca de pruebas e información valiosa sobre el tratamiento al que había sido sometido en sus últimos meses de vida: los efectivos de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la PFA, secuestraron en la casa de Luque teléfonos, computadoras, un sello médico, documentación y la historia clínica de Maradona que llevaba el neurocirujano.

Tras los allanamientos, el médico que intervino por última vez a Mardona se dirigió esta mañana a la fiscalía general de San Isidro junto a su abogado, Julio Rivas, para brindar una declaración espontánea en la causa que lleva la fiscal de Benavídez Laura Capra, a cargo del caso, junto al fiscal general del distrito John Broyad y los adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que, tras las declaraciones testimoniales que brindaron este sábado Dalma, Giannina y Jana Maradona, ahora investigan un homicidio culposo en torno a una impericia o una negligencia médica.

El entierro: las tres hermanas acompañan el féretro en el cementerio de Bella Vista

Las tres hijas del astro llegaron este sábado cerca de las 20 a esa misma dependencia judicial y se retiraron cerca de las dos de la mañana. Declararon todas juntas y un punto fue coincidente en su relato: las tres remarcaron el responsable de la atención médica de su padre era Leopoldo Luque.

Dalma, Giannina y Jana, que firmaron de forma conjunta la externación de su padre luego de su operación junto a Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, remarcaron además su disconformidad con la forma en que su padre pasó los últimos días en la casa del barrio San Andrés, donde finalmente falleció: “Nos prometieron internación domiciliaria pero eso no lo era”.

Ante esa situación, sin embargo, la situación procesal de Luque todavía es confusa: el médico no fue imputado formalmente hasta el momento y no se pidió su detención, aunque sí está siendo investigado y fue notificado de sus derechos y garantías durante el allanamiento. “La idea es presentarnos en la fiscalía, ponernos a disposición y, como Leo manifestó ayer, declarar”, señaló su abogado esta mañana.

Fuente: Infobae.com (Con información de Martín Candalaft)