MAS aplica reforma que anula 2/3 de voto en Diputados y rinde homenaje a víctimas de 2019

El Movimiento Al Socialismo (MAS) inició la aplicación de la modificación a su reglamento que anula los dos tercios de voto en la Cámara de Diputados, instancia de la Asamblea Legislativa que aprobó la mañana de este miércoles un homenaje a las víctimas de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en noviembre de 2019, en defensa de la democracia y el voto ciudadano. Esta acción fue criticada por la oposición.

“El pleno de la Cámara de Diputados aprueba Homenaje Camaral a las víctimas de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, y la ciudad de El Alto y declararlos héroes del Estado Plurinacional de Bolivia por ofrendar su vida en defensa de la democracia y el voto ciudadano”, se informó desde la Cámara Baja a través de redes sociales.

Esta labor legislativa fue realizada en aplicación a uno de los 10 artículos modificados por los anteriores diputados el 28 de octubre, cuando modificaron el reglamento interno de esta cámara, entre los que se encuentra el artículo 134, referido a “trámite de homenajes” que establecía: “La Asamblea rendirá homenaje sólo a las y los héroes nacionales y a las efemérides nacionales y departamentales. En todos los demás casos, lo hará la Comisión respectiva, a menos que dos tercios de los presentes considere que por su importancia, deba hacerlo el Pleno”.

En las últimas elecciones generales, el MAS obtuvo solo mayoría absoluta de votos en la Cámara de Diputados, al igual que en el Senado. Los exasambleístas de este partido modificaron los reglamentos de ambas instancias camarales para dar curso a una serie de trámites ya no con dos tercios, sino sólo con mayoría absoluta.

En los conflictos poselectorales de 2019, al menos 23 personas fallecieron y otras decenas quedaron heridas en diferentes movilizaciones realizadas en los departamentos de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Los manifestantes eran simpatizantes del MAS que rechazaban la renuncia del expresidente Evo Morales, quien fue acusado de fraude electoral.

“Queremos denunciar que el MAS está tirando por la borda el esfuerzo de reconciliación y reencuentro entre bolivianos en la Asamblea. Han aplicado arbitrariamente la regla de los dos tercios para un homenaje a los hechos de violencia del año pasado”, denunció el diputado Carlos Alarcón (CC).

“Eliminaron los dos tercios para recurrir a mañas como estas, mal habidas, propias de un partido autoritarios que no quiere debate, que no quiere dos tercios y que no quiere respetar los mecanismos de la democracia y, peor aún, que no quiere respetar a los bolivianos que representamos tanto la bancada de Creemos como la bancada de Comunidad Ciudadana”, sostuvo Erwin Bazán (Creemos) al referirse a la acción promovida por el MAS.