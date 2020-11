MAS Tarija pide a un tarijeño de ministro de Hidrocarburos

El MAS prefiere mantener en reserva los nombres sugeridos desde Tarija para que sean parte del Gabinete de Ministros de Luis Arce, sin embargo sí se contempla “mantener” el control de Hidrocarburos.

Fuente: https://elpais.bo

Tras el acto de posesión de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como Presidente y Vicepresidente de Bolivia, la gran interrogante y pugna interna al interior del partido de Gobierno es quienes serán las mujeres y hombres de confianza del Mandatario de Estado que conformarán el gabinete ministerial.

Se había hecho correr la voz de que la designación de esas carteras se realizaría el mismo domingo, en horas de la noche, antes de que la atención mediática se concentre en el retorno de Juan Evo Morales Ayma a Bolivia. Regreso programado para esta jornada a partir de las 9:30, cuando vuelva a su tierra por la frontera de Villazón, tras un año de haber estado fuera, luego de su renuncia forzada.

La designación de los ministros finalmente no se hizo y no hay hora para que esto suceda, aunque Arce señaló que no hay mucho tiempo que perder para empezar con la reactivación del país. Lo que sí se espera, o al menos se pretende desde las bases del Movimiento al Socialismo de Tarija, es que el Ministerio de Hidrocarburos se quede en manos de algún tarijeño.

Así lo manifestó el dirigente del MAS, Carlos Acosta, quien refirió que como departamento enviaron al presidente Arce una lista con varios nombres de mujeres y hombres calificados para que puedan ser parte del Gabinete, especialmente en la cartera de Hidrocarburos, dado que Tarija es la principal productora de este recurso a nivel nacional.

Consultado sobre quienes serían estas personas, dijo que prefiere que se mantenga en reserva para que no haya presión ni conflictos, expresando que ahora la decisión está en manos de Arce. En los pasillos del partido de Gobierno, suenan varios nombres como parte de esa lista, entre los que figuran: Jaime Balanza, Juan Luis Coronado, Dino Beltrán y Neyda Antelo. Pero todo es incierto y ninguna fuente quiere ser revelada.

Acosta refirió que escuchó que el departamento de Santa Cruz habría enviado también una lista con aspirantes a la cartera de Hidrocarburos; empero, manifestó que ese Ministerio debe ser para un representante de Tarija.

“Por supuesto que se propone otras ramas, pero más que todo es en ese Ministerio. Tengo entendido que se está proponiendo tanto de Tarija como de Santa Cruz, pero como departamental del MAS, las organizaciones sociales y las federaciones departamentales hemos hecho la representación correspondiente para que esa cartera se quede en el departamento de Tarija”, enfatizó.

Tarijeños La cuota de tarijeños en el gabinete de Ministros se ha ido reduciendo con los años, quedando relegado a Hidrocarburos

El Ministerio

De hecho, desde que asumió Juan José Sosa el Ministerio en 2012, en plena crisis de Margarita, la cartera de Hidrocarburos ha estado en manos de algún tarijeño. Su relevo en gabinete fue Luis Alberto Sánchez, también tarijeño y también catapultado desde la Vicepresidencia de Contratos y Fiscalización de YPFB.

Sánchez se quedó hasta noviembre de 2019 en ese sitial y después de él, con el Gobierno transitorio, otro tarijeño asumió esa cartera, fue Víctor Hugo Zamora, quien en 11 meses renegoció la adenda de exportación de gas a Brasil, asumiendo el costo del transporte, rebajando la nominación obligatoria y concediendo la excepcionalidad para no comprar el gas acordado.

En el pasado también tarijeñas han ocupado la cartera de Justicia – Nilda Copa, Sandra Gutiérrez – y de Desarrollo Productivo – Julia Ramos, Celinda Sosa -.

¿Los candidatos?

Balanza tuvo su paso como gerente de Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) al comienzo de la gestión de Lino Condori y después, ocupó cargos en YPFB. Pese a ello, sigue siendo muy cuestionado dentro del MAS por su pasado emenerrista.

Coronado llegó a ser por un breve tiempo vocero del MAS en Tarija y es parte del círculo cercano del ex senador Milcíades Peñaloza, a quien Morales le encomendó la gerencia del partido en Tarija en 2015 pero cuya participación en la primera línea ha sido escasa. Renunció al tiempo de Morales y no volvió a aparecer.

Beltrán, con una proximidad a las Bartolinas tarijeñas, se dice que tiene también apoyo de la región chaqueña. Fue secretario de Hidrocarburos en la Gobernación de Lino.

Antelo, ex asambleísta departamental del MAS por la provincia O’Connor, es parte del grupo cercano de Arce en Tarija y por ello, ha sido una fuerte impulsora de la candidatura de Lucho para Presidente.

Llegada de Evo, el otro tema de la agenda de hoy

Con la posesión del nuevo gabinete ministerial, el otro tema que marca agenda para hoy es la llegada del ex mandatario Evo Morales a Bolivia. Para este cometido, se han desplazado desde todas partes del país hasta Villazón una multitud de personas para recibir al expresidente. De Tarija se prevé que llegue una comisión de casi 1.500 personas para acompañar a Morales en su retorno a Bolivia desde Argentina, programado para hoy al mediodía.

En la jornada de ayer se publicaron imágenes del retorno desde Argentina en un avión donde además de Morales viaja Sacha Llorenti y Álvaro García Linera.