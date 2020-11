Masistas agreden y le roban el sombrero al ‘Tata’ Quispe en plena plaza Murillo de La Paz

Sufrió agresiones y el robo de su sombrero. Rafael ‘Tata’ Quispe, candidato a la Gobernación de La Paz, fue víctima de la ira de simpatizantes del MAS este miércoles, cuando brindaba una conferencia de prensa en plaza Murillo.

El candidato a la Gobernación de La Paz fue hostigado por un grupo de personas, que lo calificó de “asesino”, “golpista” y vendido”, logrando expulsarlo del centro político del país, al grado de haberle hurtado una de sus prendas características.

“La Policía no hace nada, mira de palco, para que me voy a quejar si ahora la Policía, los fiscales y los jueces están al mando del MAS. Nadie es dueño de la plaza Murillo. Me han robado el sombrero, eso es delito”, dijo el exviceministro.

Imágenes muestran cómo el ‘Tata’ declaraba en plaza Murillo, cuando militantes del MAS vinieron a sacarlo de ese espacio. Uniformados del verde olivo tuvieron que intervenir, tratando de evitar que la violencia llegue a mayores.