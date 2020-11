Masistas contra masistas, la pugna en el aparato estatal de Bolivia

Erika Segales / La Paz

En plena crisis económica, las pugnas por ocupar un cargo público se traducen en hostigamientos de exfuncionarios del MAS, que fueron retirados durante el gobierno de Jeanine Añez, contra servidores públicos afines al mismo partido que permanecieron en sus fuentes laborales. “Deben salir porque son traidores”, son las palabras de la arremetida.

“Nosotros lamentamos mucho que los hayan retirado a ellos, pero eso no fue nuestra culpa. A nosotros nos han mantenido, pero nos han hecho la vida imposible para que renunciemos. Todo ese tiempo decíamos que con el MAS estábamos mejor y ese era el sentimiento de todos los que nos quedamos y decidimos apoyar al partido, y no me parece justo que ahora nos vengan a decir traidores y quieran que nos boten”, declaró una funcionaria que pidió mantener en reserva su identidad.

La mujer aseveró que se debe diferenciar entre los servidores que entraron “recién” y los que permanecen años. “Que pidan su restitución está bien, pero no tienen por qué promover que a nosotros nos tilden de traidores y quieran sacarnos de esa forma”, señaló la entrevistada.

En otros despachos, los extrabajadores procedieron de la misma forma, según los testimonios recabados por Página Siete. “Ellos andan enojados con nosotros porque no nos han retirado, pero no hemos ido en ningún momento a rogar para que nos mantengan en el puesto. Todos los días pensábamos ‘ya nos van a sacar también a nosotros’, porque entramos en la gestión del MAS igual que ellos, y ahora se acercan a decirnos traidores”, lamentó otro servidor público.

Coincide en que hubo bastante presión de los funcionarios que entraron en el gobierno de Añez para que dimitan. “Después que se cambiaron las autoridades y entró la derecha, igual nos advertían que en cualquier momento nos iban a sacar porque no confiaban en los masistas. Nos trataban mal, hemos aguantado todo”, comentó.

Desde un tercer despacho diferente se confirma el hostigamiento contra los afines del partido azul que no fueron despedidos y que ahora son tildados de “traidores” por sus excolegas. “Nosotros trabajamos desde la gestión del MAS. Es cierto que a muchos han despedido, pero a otros nos querían hacer renunciar. Hasta nos cambiaron de funciones”, dijo una fuente.

Muchos de los que se quedaron trabajando desde el gobierno del MAS hasta el momento son funcionarios de carrera, ellos consideran que quizá esa fue una de las razones por las que no fueron retirados.

“Se estaban dando cuenta que estaban debilitando el aparato estatal, además trajeron gente que no sabía hacer nada, sólo gritarnos. Sólo cumplimos con nuestro trabajo. No renunciamos porque tenemos la necesidad de trabajar”, comentó otra de las funcionarias de carrera que habló con este medio.

El primer diputado plurinominal suplente del MAS por Santa Cruz Rolando Cuéllar señaló que ellos constataron que hubo “demasiada vulneración a los derechos laborales” en el gobierno de Añez, y que en su opinión se debe identificar a quiénes entraron en el último año, que fueron “los vulneradores de derechos”, pero también a quiénes fueron “puestos a dedo” por los exministros que huyeron.

“Muchos funcionarios se me acercaron llorando. Me dijeron que vivieron mucha discriminación. Les han quitado ítems, los han bajado de cargo. En el gobierno de la señora Añez hubo mucho abuso en los derechos laborales, crearon un resentimiento. Los que han cometido esos abusos tienen que renunciar a su cargo automáticamente”, manifestó el legislador.

El asambleísta agregó: “Hay que revisar quiénes entraron en el mes de noviembre, revisar los contratos para ver quiénes son nuevos y quiénes son antiguos. Claramente son los nuevos los que han entrado en la pandemia, los que han cometido abusos. Hay que ver también quiénes han sido invitados y puestos a dedo por los que sabemos son los traidores”.

El parágrafo III del artículo 49 de la Constitución Política del Estado señala: “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”.