“Me daba propinas de $50 mil”: habla la colombiana que cuidó a Maradona durante 45 días en Antioquia

La mujer dijo que siempre fue muy generoso y que el astro argentino se fue contento asegurando volver, promesa que no pudo cumplirle.

Maradona en su paso por Colombia en 2005.

Maris Delgado y Milades Moreno fueron las responsables de la comida y una parte del cuidado de Diego Armando Maradona en 2005, en el postoperatorio del bypass gástrico que se realizó en la clínica Medihelp de Cartagena, en la costa colombiana. Las mujeres lo recibieron en la finca ganadera Alto Bonito (La 36), en el corregimiento de El Carmelo, municipio de Arboletes, en el Urabá Antioqueño.

La estadía de recuperación se mantuvo en secreto hasta ahora y, 15 años después, el diario de Medellín El Colombiano recogió la historia de esos 45 días que Delgado y Moreno sirvieron al 10 más famoso del mundo.

Maris, quien en ese momento tenía 35 años, le dijo al diario que solo tenía referencias por la televisión del jugador estrella de la Selección Argentina y que este solo salía de su cuarto a caminar entre las 3:00 p. m. y las 5:00 p. m. por su terapia, de resto, se quedaba en el cuarto todo el día.

Imágenes de la finca donde se alojó el astro argentino, en Antioquia, Colombia

La mujer recuerda mucho su acento argentino y dijo que las hacía reír con él cuando llegaba de su recorrido. También dijo que había mucha gente que lo cuidaba.

Esta mujer de piel trigueña y que ya tiene 50 años contó que la dieta del ‘barrilete cósmico’ se basaba en “unas cucharaditas de arroz, un puré de papa, una porción de pollo, todo en un cucharaditas y bajo en sal. Nada de jugo, solo agua”.

Lo recuerda como un hombre generoso porque le daba propinas de 50 mil pesos (unos 14 dólares americanos) cuando volvía de caminar, y que les pasaba sus tenis para que los lavaran. Con ese dinero, afirma Maris, le compró “ropita” a las tres hijas pequeñas que tenía. “Me tocó en época de Semana Santa y me fue muy bien”, le dijo al medio antioqueño.

La mujer, que todavía sigue trabajando en la finca, afirma que el astro deportivo le regaló una camiseta blanca con su autógrafo y que de tanto ponérsela se le borró. “ Se fue contento porque se amañó en la finca. Nos dijo que volvería pronto, pero nunca más volvimos a saber de él, hasta ayer ”, dijo ella refiriéndose a la noticia de su muerte el pasado 25 de noviembre.

Imágenes de la finca donde se alojó el astro argentino, en Antioquia, Colombia

La noticia le cayó como un baldado de agua fría. Mientras cocinaba el almuerzo y veía una novela, llegó al televisor una noticia de última hora: Maradona había muerto. “Ahora quién se moriría, pensé… No puede ser, es el señor Diego Armando Maradona” , le contó a El Colombiano. Agregó que sabía que lo habían operado de algo en la cabeza, “pero no me imaginé que estaba tan enfermo”, recordó la mujer.

Su mejor gol lo marcó en Colombia

También en Colombia, cerca de Antioquia, en el eje cafetero, los fanáticos del club recuerdan el 19 de febrero de 1980, cuando Maradona jugó contra el Deportivo Pereira en medio de una gira de amistosos con Argentinos Juniors.

En entrevista con el ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, el exarquero Roberto Vasco, quien enfrentó a Maradona en dicho encuentro, rememoró el que es considerado el mejor gol de toda la carrera del futbolista argentino.

Así lo recordó el mismo Diego:

Golazo de Maradona en Pereira

“Yo estuve esa noche en la que se dice que metió el mejor gol, más que el que le metió a Inglaterra. Fue un lindo gol, ellos perdían 3-2 con nosotros en el partido que se jugó acá, y al minuto 26 o 27 le di una pelota a un volante y le hacen tremenda falta, pero el árbitro no pitó, dejaron seguir la jugada y Maradona se empezó a sacar gente, se sacó a todos, y me sacó a mí, luego otra vez a otros dos jugadores y la tocó a un lado”, contó Vasco.

Fuente: Infobae.com