Mesa llega al Legislativo y anuncia que su bancada protestará durante la posesión de Arce

El expresidente se hace presente en la plaza Murillo para presenciar los actos de investidura del binomio del MAS. Anticipa que la reacción de Comunidad Ciudadana tendrá más efecto

Fuente: El Deber, Unitel

Carlos Mesa llegó a plaza Murillo para participar de los actos protocolares por la posesión del binomio del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca. Anticipó que su bancada, de Comunidad Ciudadana, protestará en el momento de la investidura.

Antes de su ingreso al edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el exmandatario dijo que se realizó una evaluación al interior de su alianza y se determinó que su reacción tendrá más efecto estando presentes en la ceremonia.

Inicialmente se anticipó que los diputados y senadores de CC no asistirían a la posesión, pero ahora se señala que sí, y que protagonizarán algún tipo de manifestación para hacer escuchar su voz de rechazo durante la sesión de honor. “No era inteligente (no asistir), la protesta tendrá mejor efecto si asistimos”, recalcó.

La bancada de Comunidad Ciudadana rechaza la anulación de los dos tercios en los reglamentos de las Cámaras Alta y Baja, que impuso la mayoría del MAS a la conclusión de la pasada legislatura.