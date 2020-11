Ministro defiende la coca del Chapare; no va al mercado legal pero “no quiere decir que se desvíe al narcotráfico”

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este sábado que si la coca del Chapare no ingresa al mercado legal del Sacaba, en Cochabamba, “no quiere decir que se desvíe al narcotráfico” y aseguró que el mercado de la producción del trópico cochabambino es Santa Cruz.

“Que no pase por los mercados legalmente establecidos, no quiere decir que se desvíe al narcotráfico”, dijo del Castillo en El Deber Radio, a menos de un mes de su posesión en la titularidad de Gobierno.

Según datos de la Dirección General de Coca e Industrialización, citados por Naciones Unidas, el 94% de la coca del Chapare no pasa por el mercado legal de Sacaba. En una entrevista con radio Erbol, el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), César Guedes manifestó que, según datos de Dirección General de Coca, “la mayor parte de las 55.000 toneladas que se producen en Bolivia de hoja seca, 65% no es comercializada en los mercados legales”. Acotó que ese 65% representan unas 35.000 toneladas que no aparecen en esos mercados.

El ministro del Castillo afirmó que el mercado de la coca chapareña es Santa Cruz. “La coca del Chapare, está en el centro, entre Santa Cruz y Cochabamba, y el mercado donde se debe autorizar esta hoja está más hacia Cochabamba. Esto genera muchos gastos de producción: se remite la hoja a Sacaba y luego se va a Santa Cruz”.

Aseguró que desde su cartera se está trabajando en una propuesta para generar un mercado legalmente establecido camino a Santa Cruz, para que se reduzcan los costos de producción. Lamentó que el trópico cochabambino sea estigmatizado y relacionado con actividades ilícitas, si bien en la región existen 12.000 hectáreas de coca, también hay 54.000 de frutales y 84.000 de producción de cereales.

El representante en Bolivia de la ONUDD, Antonino De Leo, dijo en 2013 que el 96% de la coca de los Yungas va al mercado legal de La Paz y consultado sobre el destino de la coca del Chapare, dijo: “habría que preguntarle al Gobierno”.

Del Castillo insistió en la entrevista con El Deber Radio que en la administración del presidente Luis Arce, se enfocará en la reducción de cocales ilegales. A esta tarea, se suma la decisión de reestablecer el orden en regiones que rechazan la presencia policial, como Yapacaní y San Germán.

Ante la pregunta de si ¿existen cárteles internacionales de la droga en el país?, el ministro de Gobierno respondió que no. Sostuvo que en Bolivia no hay niveles de violencia para que se formen estos grupos delincuenciales.

“En Bolivia no existen cárteles, eso no pasa en el país, porque no tenemos los grados de violencia necesaria para que el crimen organizado genere cárteles”, afirmó y reconoció que llegan emisarios de grupos o clanes familiares del narcotráfico, pero que han sido detenidos y son casos aislados.

En junio de 2020, el gobierno de transición no se descartó la presencia de cárteles del narcotráfico en el territorio nacional y que toda la producción de estupefacientes, en los distintos laboratorios destruidos, son vendidos a estos grupos.

“Hemos logrado aprehender en nuestras operaciones a personas colombianas, peruanas, que están dedicadas al narcotráfico; no se descarta de ningún modo la presencia de cárteles de narcotráfico en nuestro país”, afirmó entonces el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Juan Frías, según reporte de Bolivia TV.