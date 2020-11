Ministro Del Castillo a López: «Este no es su gobierno, aquí no perseguimos por pensar diferente»

“Sobre el señor López, comunicarle que este no es su gobierno, aquí no perseguimos por pensar diferente”. Así el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respondió a las declaraciones del abogado del exministro de Defensa, quien sostuvo que no hay seguridad jurídica en el país.

“Aquí vamos a garantizar el debido proceso. Este no es el gobierno de Añez, este es el gobierno del pueblo”, agregó el ministro Del Castillo.

Horas antes, el abogado Ariel Méndez, abogado de López, dijo que su defendido no se presentará físicamente ante las autoridades debido a razones de seguridad de su familia y la falta de seguridad jurídica.

Presuntamente el exministro López estaría en Brasil, mientras tiene en su contra una orden de aprehensión por el caso gases lacrimógenos.

Caso Rivas

Respecto a la aprehensión del exdirector de Migración, Marcel Rivas, el ministro Del Castillo aseveró que su cartera no tiene ningún proceso iniciado en contra suya, aunque sí conoce que el mismo brindó su declaración ante la justicia.

Rivas fue aprehendido tras ser acusado de favorecer indebidamente la salida de los exministros López y Arturo Murillo.

Caso Sipe Sipe

En cuanto al caso de las agresiones y secuestro que sufrió la Alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, el Ministro de Gobierno aseguró que no se permitirá más acoso político contra las mujeres, por lo cual los responsables serán investigados y sancionados oportunamente.

La Alcaldesa fue agredida, retenida y hostigada por parte de manifestantes que le exigieron la entrega de canastas estudiantiles.