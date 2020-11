Ministro Iván Lima: «No hubo justicia en el caso La Calancha»

El próximo martes se recuerdan 13 años de los enfrentamientos en La Calancha

20/11/2020 12:56 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL

A cuatro días de conmemorarse 13 años de los hechos violentos de La Calancha, el ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió al caso en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1 y afirmó que se trata de un “tema de grave preocupación”.

“Desde que ocurrieron los hechos hasta la fecha no se pueda hablar de que exista prueba alguna, ya hubo un daño estructural a la investigación, hablar de que se inicie un proceso penal después de diez años nos permite decir que no hubo justicia en el caso”, señaló la autoridad.

Planteó instalar una mesa de diálogo con las víctimas para llegar a una conciliación por conflictos y reclamos que –consideró– marcan “una afectación grave de los Derechos Humanos”.

“Las autoridades no han actuado, hubo una violación del derecho de tutela judicial efectiva y eso hay que determinarlo en el marco del debido proceso pero no se puede permitir que las víctimas no tengan derecho al acceso a la justicia”, resaltó Lima.

El 24 de noviembre de 2007, un enfrentamiento en la zona de La Calancha entre policías y ciudadanos que reclamaban que la Asamblea Constituyente abordara la demanda de capitalidad plena para Sucre dejó el saldo de tres fallecidos.

Tras las muertes, en 2008 familiares presentaron una denuncia penal que incluyó al entonces presidente Evo Morales; sin embargo, el fiscal general de ese periodo, Mario Uribe, rechazó la denuncia contra el Primer Mandatario y presentó requerimiento acusatorio en contra del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, los jefes policiales nacionales Miguel Vásquez y Jorge Espinoza, y el entonces comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, José Galván.

El Ministerio Público trató el caso como juicio de responsabilidades y lo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento. La causa no fue tratada y el caso quedó estancado hasta la fecha.