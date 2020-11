Ministro Novillo rechaza la conformación de milicias armadas en Bolivia

ABI / La Paz / Página Siete

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, rechazó la conformación de milicias armadas, como plantearon algunos sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Novillo, quien fue posesionado este lunes como ministro de Defensa, pidió respetar lo que establece la Constitución Política del Estado, la cual solo reconoce a las Fuerzas Armadas como la única institución encargada de la seguridad y defensa del Estado.

«Debe respetarse la Constitución, el pueblo ha aprobado el año 2009 una nueva Constitución y está en ese marco las únicas fuerzas reconocidas legal y legítimamente, no existen, y no es posible, y no concibo de una fuerza irregular al margen de lo que establece la Constitución», afirmó la autoridad.

Rechazó las demandas de uno y otro sector que buscan la confrontación entre bolivianos, por lo que desde su despacho se trabajará para evitar ese tipo de enfrentamientos.

El 4 de noviembre, uno sector social afín al MAS, planteó al gobierno de Luis Arce, realice una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) para permitir la creación de milicias armadas, que tengan el objetivo de defensa «del proceso de cambio».