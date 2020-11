Morales anuncia que nuevas generaciones tendrán oportunidad para ser candidatos

El ampliado nacional del MAS resolvió este sábado en Cochabamba dar oportunidad a nuevas generaciones como candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales, pero combinando con la experiencia de gestión pública que tienen algunos de sus militantes.

Esa decisión fue transmitida por el presidente del MAS Evo Morales junto a otros líderes del Pacto de Unidad que asistieron al ampliado que tuvo la única misión de fijar la línea sobre la cual se elegirán a los candidatos que representarán a ese partido en las elecciones del 7 de marzo.

“Hay algunos problemitas en las ciudades, hay que buscar al mejor compañero que va a ir al debate. Hay que empezar a foguear, este proceso requiere distintos líderes del campo y las ciudades que a veces no tienen oportunidad de demostrar su compromiso con la patria”, declaró en conferencia de prensa.

Dijo que también buscarán la unidad con los fundadores del MAS, exdirigentes, exautoridades, dando prioridad a nuevas generaciones de militantes.

Aseguró que encabezará la campaña electoral porque después de retomar el poder a un año del “golpe de Estado”, la otra tarea es justamente participar en las elecciones subnacionales bajo la premisa de evitar la división interna, comentó.

Sostuvo que el MAS-IPSP es el movimiento político más grande de la historia, pese a los momentos difíciles como aquel plan norteamericano que – según Morales – buscaba descuartizar a ese partido.

“Después del golpe, tanta persecución política, tantas detenciones, tantas amenazas. Mira para que me defienda, casi después de dos meses me he conseguido abogado. Un abogado aceptó ser mi defensor en Bolivia”, manifestó.

Dijo que esa situación era comprensible porque después de 14 años sin problemas sin persecución política, vino el golpe y algunos se escaparon para asegurarse, otros se escondieron o cambiaron sus números telefónicos.

“A algunos los llamaba y no me contestaban, todo un problema. Pero estamos con la verdad, la verdad se ha impuesto nuevamente, estamos con la razón, dijimos desde el primer momento, no hubo fraude. Con las elecciones del 18 de octubre se ha demostrado que no hubo fraude, hubo golpe”, indicó Morales.

En horas de la mañana, el expresidente lanzó el desafío a sus partidarios de ganar siete de las nueve gobernaciones departamentales y unas 300 alcaldías que estarán en disputa en las elecciones del 7 de marzo próximo.