Mujer falleció en una ambulancia esperando atención médica

Director del Hospital Viedma deslindó responsabilidades.

Fuente: Red Uno

En la ciudad de Cochabamba, una mujer de 52 años tuvo que esperar una hora en emergencias del Hospital Viedma, la paciente viajo más 6 horas desde el municipio de San Pedro de Buena Vista, departamento de Potosí, en busca de atención médica.

Sobrevivió a un accidente de tránsito, pero requería de urgencia ser atendida, el médico que vino en la ambulancia denunció que pidió ayuda para estabilizar a la paciente, recibiendo respuestas negativas. “Tiene que esperar en su ambulancia”, contó.

“La paciente tenía un cuadro complicado se estabilizaba y desestabilizaba, porque presentaba un traumatismo abdominal y una posible hemorragia interna (…)”, señaló el Dr. Alejandro Bravo.

Debido a la gravedad de las heridas la paciente falleció en el trayecto del Hospital Viedma al Hospital Cochabamba. Era parte de una familia de agricultores, se dirigían a sembrar maíz a la localidad de Tomata, cuando ocurrió el lamentable accidente.

Desde el Hospital Viedma deslindan responsabilidades sobre el deceso de la paciente, que falleció esperando atención médica, afirmaron que se trataría de una falta de comunicación, nadie les avisó sobre su llegada.

“Cuando un paciente necesita ser referido al hospital, debe enviársele con una hoja de referencia y debe haber una comunicación previa entre ambos establecimientos de salud, para que el personal esté preparado para recibir a un paciente, cosa que no ha sucedido ayer”, indicó el Director del Hospital Viedma, Christian Gómez.

Gómez señaló que el médico de la ambulancia no permitió que se evalúe a la paciente, impidiendo el ingreso del personal. “Eso no ha permitido garantice o no que esa paciente estaba viva”, añadió.